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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.04.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Almanya ve Fransa'dan Batı Balkanlar mesajı

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Almanya ve Fransa'dan Batı Balkanlar mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan ve Kosova arasında diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu. Merkel ise Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine desteğini yineledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'de düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı öncesi ortak basın açıklamasında bulundu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Merkel, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine desteğini yineledi. Merkel toplantıda, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin olarak, bu konudaki gelişmelere nasıl eşlik edebilir ve desteklenebilir bunu açıklıkla tartışmak istediklerini belirtti.

Merkel bölgenin istikrarına ilişkin de "Bölgedeki olumlu gelişmeleri görmek Avrupa’nın çıkarınadır." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bugünkü toplantıda, Sırbistan-Kosova gerginliğini, bölgedeki istikrarı ve bu ülkelerin AB perspektifinin tartışılacağını söyledi.

BÖLGESEL GERİLİMLER OLMAZ

Macron, Avrupa'nın da istikrarının bölgedeki istikrara da bağlı olduğunu kaydetti.

Toplantıda Kosova ve Sırbistan'ın özel durumu ile Almanya ile Fransa'nın bölgenin istikrarı için birlikte çalışma konusunu tartışacaklarını anlatan Macron, “Sırbistan ve Kosova’nın özel durumundan söz ediyoruz. Orada diyaloğu sürdürme isteğimiz var. Belgrad ve Priştine'ye bir çözüm verme niyetinde değiliz. Aksine, önce mümkün olan tüm seçeneklere bakma ve daha sonra bu tartışmayı biraz daha az duygusal hale getirme isteğine sahibiz. Böylece herhangi bir çözümden kaynaklanan bölgesel gerilimler olmaz çünkü tarafların uzlaştırılması için birlikte çalışmak için hepimizin siyasi bir sorumluluğu var.” diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Emmanuel Macron, Fransa'nın tekrar bölgenin istikrarına katkıda bulunmak amacıyla ekonomik ve sosyal gelişme, güvenlik, savunma ve adalet ile mali suçlara karşı mücadele konularında iş birliği yapacağını vurguladı.

Berlin'deki Batı Balkan Ülkeleri Konferansı'na, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan liderleri katılıyor.

Toplantının ana konusu, Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerilim ve bu sorunun çözümü oluşturuyor. 

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