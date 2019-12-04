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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.12.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Almanya Başbakanı Merkel: "Çok yapıcı bir görüşme yaptık"

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Almanya Başbakanı Merkel: "Çok yapıcı bir görüşme yaptık"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Liderler Zirvesi'nde çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Merkel, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvenin iyi geçtiğini belirtti.

"Çok yapıcı bir görüşme yaptık." diyen Merkel, zirvede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO'nun gelecekte karşılaşabileceği sınamaların ele alınacağı bir değerlendirme grubunu kurmakla görevlendirildiğini dile getirdi.

Merkel, bu değerlendirme grubunun terörle mücadele konusunda NATO'nun nasıl bir rol izleyeceği meselesini de görüşmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bugün terörizmin en büyük düşman olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Baltık ülkelerine ilişkin savunma planının Türkiye tarafından da kabul edildiğini, bunun önemli bir adım olduğunu vurgulayan Merkel, "Burada masada olan sorunları çözdük." dedi.

"MÜLTECİLERİN BM'NİN KABUL ETMEDİĞİ ŞARTLARDA BİR BÖLGEYE DÖNMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

Merkel, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması önerisinin görüşülüp görüşülmediğine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'nin Rusya ile bugün kontrol ettiği bölgeye mültecilerin gönüllü dönüp dönmeyeceği meselesi var. Şu an Suriye güçlerinin kontrol ettiği bölgelere geri dönüşün olamayacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in (BM) özellikle de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) bu süreçte rol oynaması gerektiğini konuştuk çünkü mültecilerin, BM'nin kabul etmediği standartlarda olmayan bir bölgeye gitmesini kabul edemeyiz. Bunun için Türkiye UNHCR ile görüşüyor. Böylelikle bu bölgeyle ilgili görüşmeler yapıldı ancak henüz daha yolun başındayız. Bu görüşmeleri sürdüreceğiz."

Türkiye'nin bu yoğun görüşmeleri UNHCR ile kendisinin yapması gerektiğinin altını çizen Merkel, "Biz de sürekli yanında duracağız çünkü bunun bir yol olabileceğine inanıyoruz ancak henüz bir çözüm yok." diye konuştu.

İKİ RUS DİPLOMATIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Merkel, Almanya'nın bugün iki Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle ilgili bir soru üzerine de Rusya'nın Berlin'de işlenen bir cinayetin aydınlatılmasına destek vermediği için bu önlemin alındığını söyledi.

Gelecek hafta Normandiya Formatı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geleceğinin anımsatılması üzerine Merkel, bu olayın Normandiya Formatı'ndaki görüşmeleri etkileyeceğine inanmadığını, çünkü gelecek hafta Ukrayna konusunun görüşüleceğini kaydetti.

DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini de aktaran Merkel, burada ticari konuların yanı sıra, Suriye, Libya, Afrika'daki güvenlik ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını dile getirdi.

Trump ile görüşmede karşılıklı anlayışın arttığı izlenimi taşıdığını belirten Merkel, "Ancak bu her konuda aynı görüşte olunduğu anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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