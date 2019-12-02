Alman ordusunda ‘aşırı sağ’ alarmı
Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), komando birliğinde aşırı sağcı neo-Nazi üç astsubay tespit etti.
Habere göre, astsubaylardan biri bu hafta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki (KSK) görevinden alınacak. İki şüpheli astsubaydan biri birkaç hafta önce ordudan atıldı, diğeri hakkında incelemeler ise sürüyor. İki şüpheli astsubayın, özel bir partide Hitler selamı verdikleri de ortaya çıktı.
Gazete son skandalın Alman ordusu açısından sarsıcı bir olay olduğunu yazdı. Bunun nedeni ise KSK komandolarının orduda içinde gizli birlik olarak tanınması. Bin civarında askerden oluşan böyle bir birliğe aşırı sağın sızmış olması endişeleri beraberinde getiriyor. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer için bunun bir uyarı işareti olacağı ve harekete geçmesi gerekeceği belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle