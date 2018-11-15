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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.11.2018 - 00:18, Son Güncelleme:

Adolf Hitler'in Yahudi bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı açık arttırmada

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Adolf Hitler'in Yahudi bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı açık arttırmada

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in, Yahudi bir kız çocuğu ile çekilmiş fotoğrafı açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu Hitler'in,1933 yılında Rosa adındaki Yahudi bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı ABD'deki bir müzede açık artırmaya sunuldu.

Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde açık artırmayla satışa çıkarılan fotoğrafta, Hitler'in Rosa'yla samimiyeti dikkat çekiyor.

Heinrich Hoffman'ın çektiği fotoğrafın yaklaşık 10 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor.

MailOnline'e konuşan müzayede yetkilisi Bill Panagopulos, Hitler'in propaganda amaçlı çocuklarla fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Bu fotoğrafta dikkat çeken şey Hitler'in küçük kıza gerçekten yakınlık gösteriyor gibi görünmesi. Fotoğrafı gördüğümde çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Hitler'in Yahudi kızla tanışmasının, doğum günlerinin aynı olması sayesinde olduğu belirtiliyor.

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre, Rosa'yla annesi, o dönemde başbakan olan Hitler'in doğum gününü kutlamak üzere Hitler'in Alp Dağları'ndaki Berghof'ta bulunan evinin önünde toplanan kalabalık arasındaydı.

Hitler'in, doğum günlerinin aynı gün olduğunu öğrendikten sonra Rosa ve annesi Karoline'i evine davet ettiği, Rosa'yla olan fotoğrafların da orada çekildiği tahmin ediliyor.

Ancak yetkililerin, 5 yıl sonra Karoline'nin annesinin Yahudi olduğunu fark etmesi ve Rosa'yı da bu nedenle Yahudi ilan etmesi nedeniyle, Hitler'in kızla iletişimini kesmeye çalıştığı belirtiliyor.

Hitler'in, yetkililerin müdahalesine rağmen Rosa ile arkadaşlığa devam ettiği, bu fotoğrafı imzasını atarak ve "Sevgili Rosa Nienau Adolf Hitler Münih, 16 Haziran 1933" notunu düşerek Rosa'ya gönderdiği ifade ediliyor.

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