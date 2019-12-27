Açlık diyeti ömrü uzatıyor

Araştırmaya göre, aralıklı açlık diyetinin obezite, diyabet, kanser ile kalp hastalıklarını önlediği ve tansiyonu düşürdüğü belirlendi. Araştırma ekibinin başındaki Johns Hopkins Üniversitesi profesörlerinden Mark Mattson, iki tip aralıklı oruç diyetine vurgu yaptı. Bunlardan ilkinin aralıklı açlık diyeti olarak da bilinen ‘zaman sınırlamalı’ oruç olduğunu söyleyen Prof. Mattson, diğerinin ise haftanın 5 günü, günde 500 kalori alınan ve 2 gün bir sınırlama olmadan beslenilen ‘beş gün aç kalma’ orucu olduğunu ifade etti.

YÜZDE 40’I BAŞARAMADI

Prof. Mattson açlıkla yemek yeme arasındaki geçişlerin bir tür metabolizma anahtarı işlevi görerek hücre sağlığını geliştirdiğini belirtti. Aralıklı açlık diyeti yapanların sağlığı üzerinde belirgin iyileşmeler kaydedilirken, bunun yeme düzeninden mi yoksa kilo vermeden mi kaynaklandığı henüz tespit edilemedi. 2017’de yapılan bir araştırmaya göre, katılanların yüzde 40’ı deney sırasında diyeti bozdu. Ancak aralıklı açlık diyetinin uzun vadeli etkileri henüz bilinmiyor.



