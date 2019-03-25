ABD'nin skandal kararına dünyadan tepkiler
ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Skandal karardan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM, AB, Rusya ve İngiltere'den de tepkiler geldi.
FİLİSTİN
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir"
SURİYE
Beşşar Esed rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in işgalini resmen tanıyan kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın "ABD'yi Arapların ana düşmanı" yaptığını öne sürdü.
Rejimin Dışişleri bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkilinin, resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bariz bir saldırıyla, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'ın 'Siyonist işgal varlığına' eklendiğini kabul etti. Karar, ABD ve İsrail'in Arap milletine karşı düşmanlıkla kurdukları organik ittifakın somut göstergesi oldu ve ABD'yi Arapların temel düşmanı haline getirdi." ifadeleri kullanıldı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.” dedi.
Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Sözcü Dujarric, “Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzaladı.
BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda “İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.” ifadesi kullanılıyor.
AVRUPA BİRLİĞİ (AB): TANIMIYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza atmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklamasında bulunuldu.
AB Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in parçası olarak görmediği vurgulandı.
Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." ifadesi kullanıldı.
RUSYA: DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİR
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin kararını eleştirerek, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." dedi.
Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin başkanlık kararını imzalaması üzerine Rus Russkoye Radyosu'nda değerlendirmelerde bulundu.
Trump’ın kararını eleştiren Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar maalesef Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." diye konuştu.
Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, “Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.
İNGİLTERE
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail’in 1981’deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır." ifadesi hatırlatıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.
LÜBNAN
Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki çabaları da baltalamaktır." ifadesi kullanıldı.
İşgal edilen toprakların geri verilmemesi halinde barıştan söz edilemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri, Suriye Arap topraklarıdır ve hiçbir kararın bu gerçeği değiştirmesi de mümkün değildir. Aynı şekilde hiçbir ülkenin, tarih sahteciliğiyle bir ülkenin topraklarını üçüncü bir ülkeye vermesi de mümkün değildir." denildi.
İsrail'in güvenliğini ancak kapsamlı ve adil bir barışta bulabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail ise şiddet ve zorbalıkla ele geçirdiği topraklarla nüfuzunu genişleteceğine inanıyorsa kendisini daha çok yalnızlığa sevk eder ve yeni askeri hezimetlerle karşılaşır. O zaman kendisinin gücü ve ırkçılığının da bir faydası olmayacak. Aynı şekilde şiddetle kınadığımız Gazze Şeridi'ne yönelik yeni savaşı da kendisine fayda sağlamayacak."
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