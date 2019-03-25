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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
REUTERS - AA
25.03.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Son dakika... İsrail, Gazze'deki Hamas hedeflerine saldırıyor

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Son dakika... İsrail, Gazze'deki Hamas hedeflerine saldırıyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflerine saldırmaya başladığını duyurdu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'ye hava saldırılarına başlayan İsrail'i Filistin'in "kırmızı çizgileri" konusunda uyardı.

İsrail jetleri Gazze'deki Hamas hedeflerine saldırıyor. Kentte patlama sesleri yükseliyor.

İsrail Hava Kuvvetleri, jetlerin akşam saatlerinde abluka altında bulunan Gazze'deki 'Hamas hedeflerine' saldırdıklarını duyurdu.

​Saldırıyla birlikte kentten patlama sesleri yükseldi.

HENİYYE'DEN İSRAİL'E "KIRMIZI ÇİZGİ" UYARISI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'ye hava saldırılarına başlayan İsrail'i Filistin'in "kırmızı çizgileri" konusunda uyardı.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, direniş güçlerinin İsrail'e karşı koyacak güçte olduğu belirtildi.

Son dakika... İsrail, Gazzedeki Hamas hedeflerine saldırıyor

İsrail'e "kırmızı çizgileri aşmayın" uyarısı yapılan açıklamada, "Filistin meselesi; Kudüs, Batı Şeria ve Gazze cephelerinde ve işgal hapishanelerindeki Filistinli tutuklular bazında kapsamlı bir saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırıya birlik içinde ve Arap kardeşlerimizle üst düzey koordinasyon kurarak karşı koymamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçleri kısa süre önce abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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