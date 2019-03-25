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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.03.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

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ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Biz bu imzaya, bu bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Suriye rejimi ile ilişkilerimizin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de peş peşe tepkiler geldi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık kararını imzalaması üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD, bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek bölgede gerilimi daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu daha sonra şu açıklamaları yaptı:

"Bir belgeye imza attı. Bunu da büyük bir marifet gibi şova dönüştürdü. Yanıbaşında da Netanyahu. Biz bu imzaya, bu bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Suriye rejimi ile ilişkilerimizin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Türkiye Cumhuriyeti her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır. Bu imza İsrail işgalini meşrulaştırmaz. Trump'ın bu imzası güya şuanda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir anlamı olmaz. Bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. ABD'nin bu çabaları beyhudedir. ABD'nin bu kararını kabul etmiyoruz. "

Sürekli İsrail'in zulmüne verdikleri destek İsrail işgaline meşruiyet kazandırma çabalarıdır. Türkiye uluslararası camia ile bir adım atacaktır. Ne gerekiyorsa onu da yapacağız inşallah. "

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail’in kendini savunma hakkı var diyenlere, biz de buradan Filistin halkının onurlu yaşama hakkının olduğunu ve yanlarında olduğumuzu söylüyoruz.

Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimse kuşku duymasın. Başkan Trump'ın attığı o imza gayrimeşru bir karardır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir.

Trump skandal kararnameyi imzaladı
Trump skandal kararnameyi imzaladı
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