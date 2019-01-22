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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.01.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

AB'den İrlanda sınırıyla ilgili uyarı

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AB'den İrlanda sınırıyla ilgili uyarı

AB Komisyonu Sözcüsü Schinas, İngiltere'nin Birlikten anlaşmasız ayrılması halinde Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında otomatik olarak "fiziki sınır" oluşacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, İngiltere'nin Birlikten anlaşmasız ayrılması halinde Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında otomatik olarak "fiziki sınır" oluşacağını bildirdi.

Schinas, günlük basın brifinginde, AB ile İngiltere arasında anlaşmasız Brexit ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Eğer beni anlaşmasız ayrılık halinde ne olacağı konusunda sıkıştırmak istiyorsanız söyleyeyim, ne olacağı çok açık; (Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında) fiziki sınır olacak." dedi.

KUZEY İRLANDA MESELESİ

Kuzey İrlanda, ülkedeki bölünmenin en uç şeklini uzun yıllardır Katolik ayrılıkçılarla, İngiltere ile Birlik yanlısı Protestanlar arasında yaşıyor.

Bölgedeki 30 yılı aşkın terör ve çatışma 1999'da varılan Belfast Anlaşması ile ancak sona erdirilmişti. Brexit süreci şimdi bizzat bu anlaşmayı tehdit ediyor.

Başkent Belfast'ta hala ayrı mahallelerde yaşayan halk, özellikle anlaşmasız Brexit senaryosunda eski çatışmalı günlere geri dönülmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bütün Brexit sürecinin tıkanmasında kilit meseleyi de Kuzey İrlanda oluşturdu. May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır oluşmasını engellemeye dönük bir "tedbir maddesi" içeriyordu.

İngiltere ile AB arasında Brexit'in ardından iki İrlanda'yı fiziki sınırla ayırmayacak bir kapsamlı ticaret anlaşmasına varılamaması halinde devreye girecek madde, bu kez Kuzey İrlanda ile İngiltere arasına bir sınır girmesi ihtimalini doğurduğu için bütün anlaşmanın reddedilmesini beraberinde getirdi.

Kuzey İrlanda'da Katolikler ile Protestanların ortak hükümetini öngören özerk yönetim de 2017'nin başından bu yana krizde bulunuyor. Sinn Fein ile Demokratik Birlik Partisinin (DUP) anlaşamadığı bölge, halen hükümetsiz yönetiliyor.

Brexit'in getireceği kaosun Kuzey İrlanda'da eski terör ve çatışma günlerine dönülmesine yol açmasından korkuluyor.

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