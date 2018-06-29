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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL - Celal ÖZCAN/BERLİN
29.06.2018 - 00:38, Son Güncelleme:

AB ve Merkel’in kader zirvesi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB ve Merkel’in kader zirvesi

Brüksel’de dün başlayan AB zirvesinin en önemli başlığı göç sorununun üstesinden gelmek. Zirve hem AB’nin hem de 2015’te göçe yeşil ışık yakan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in siyasi kaderini etkileyebilecek bir buluşmaya dönüştü. Artık Merkel’in önceliği de göçmenleri mümkün olduğunca AB dışında tutmak.

MÜLTECİ krizi, 2015’te yaşanan göç akınının ardından bir kez daha Avrupa Birliği’nin temellerini sarsıyor. Bu kez siyasi boyuta sahip olan kriz, sadece AB’nin geleceğini değil Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kaderini de etkileyebilecek bir hal aldı. Brüksel’de başlayan iki günlük zirve AB açısından ‘ya tamam ya devam’ zirvesine dönüştü. AB ülkelerine kural dışı geçişler iki yıl öncesine oranla yüzde 96 düştü. Buna rağmen mültecilerin tekrar kriz konusu haline gelmesinde koalisyon ortağı CSU’nun Merkel’e verdiği ‘Çözüm bul’ ültimatomu ve İtalya’da iktidara göçe tamamen karşı bir hükümet gelmesi etkili oldu.

TÜRKİYE MODELİ GÜNDEMDE
‘Tüm zirvelerin anası’ olarak adlandırılan toplantıya gelmeden önce Almanya Federal Meclisi’nde konuşan Merkel, “Göç konusu AB’nin kader konusu haline gelebilir” dedi. Avrupa’nın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Merkel, “Ya bunlarla baş ederiz ya da kimse bizi biz yapan değerlerimize inanmaz” diye konuştu. 2015’teki kriz sırasında ülkesinin kapılarını açan Merkel, son aşamada ise iç ve dış baskıların etkisiyle önceliğini mültecileri mümkün olduğu kadar AB dışında tutmak olarak belirledi. Bu çerçevede Kuzey Afrika ülkeleri öne çıkıyor. Merkel, zirve öncesinde yaptığı açıklamada bu ülkelerle konuşup anlaşılabileceğini söyledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Türkiye anlaşması benzeri anlaşmaların Afrika ülkeleriyle imzalanmasına tam destek veriyor.

İTALYA’DAN VETO RESTİ
Krizin önemli aktörlerinden ve mülteci baskısının en yüksek olduğu İtalya’nın Başbakanı Giuseppe Conte, göç konusunun yıllardır gündemde olduğunun ancak ülkesinin yeterince dayanışma görmediğinin altını çizerek, “Sözlerin eyleme dönüşmesini umuyoruz. Artık İtalya’nın sözlere ihtiyacı yok. Somut eylem istiyoruz. Bu toplantı bizim açımızdan dönüm noktası olacak” dedi. İtalya bu konuda blöf yapmadığını göstermek için sonuç bildirisinin göç konusu öncesinde görüşülen konulara ilişkin bölümüne onay vermedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa sınırlarının ötesinde, Avrupa sınırlarında ve Avrupa içinde yapılacaklar olduğunu belirtti. Güven ÖZALP / BRÜKSEL

AB ve Merkel’in kader zirvesi

‘TÜRKİYE’YE YARDIM SÖZÜMÜZÜ TUTALIM’
Türkiye ile 2016’da yapılan anlaşma göç akınlarının önlenmesi açısından bir örnek oluşturuyor. Almanya Başbakanı Merkel başından bu yana 18 Mart mutabakatının arkasında duruyor. Kuzey Afrika ülkeleriyle benzer anlaşmalar imzalanması gündemde. Merkel, “Türkiye’yi eleştirebilirsiniz ama Türkiye sığınmacılar için mükemmel işler yaptı” dedi. AB’nin Türkiye’ye mülteciler için vaat ettiği ikinci 3 milyar Euro’luk yardımın ödenmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, “Böylece ‘Bakın, biz 3 milyonu aşan Suriyeli mülteciyi barındıran Türkiye’ye yardım ediyoruz diyebilelim. Türkiye, tüm eleştirilere rağmen, hakkını verelim, mülteci konusunda fevkalade bir iş yaptı. Avrupa’nın önünde duran çok büyük işler var” diye konuştu. İtalya yaklaşık iki haftadır, Türkiye’ye yönelik paketi pazarlık unsuru olarak kullanmak için bloke ediyor. Celal ÖZCAN/BERLİN

AB İLE ANLAŞMADAN BİZİMLE KONUŞUN
AB Bakanı Ömer Çelik, AB liderleri zirvesi öncesinde Avrupalı siyasilerin Afrika’da kurulması planlanan bölgesel ‘tahliye merkezleri’ne dair açıklamalarını Twitter üzerinden değerlendirdi. Çelik, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin AB’nin Afrika ülkeleri ile Türkiye ile yapılmış mülteci sözleşmesi benzeri anlaşma yapabileceği yolundaki sözlerine işaret ederek “Afrikalı dostlarımızı uyarmak isterim. Anlaşma yapmadan bizimle konuşmanız faydalı olur. AB’nin 18 Mart anlaşmasında bize verdiği sözleri hangi estetik bahanelerle tutmadığını anlatabiliriz size” dedi. Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in ‘Biz Brüksel’den Kuzey Afrika ülkeleri adına karar veremeyiz’ sözünü de hatırlatarak şunları yazdı: “Adressiz sözler işe yaramıyor. Göç meselesini köprüler kurarak yönetmek yerine, duvarlar örerek karşılayan zihniyete söylenmesi gereken sözler bunlar. Juncker’in bu sözleri ‘adrese teslim’ ederek, göçmen düşmanlığı yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’a söylemesi iyi bir başlangıç olabilir.”

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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