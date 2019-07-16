AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen oldu
GeriDünya AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
16.07.2019 - 20:41, Son Güncelleme:

AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen oldu

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AB Komisyonu Başkanlığına von der Leyen'in atanması kabul edildi. Oylamada 383 "evet" ve 327 "hayır" oyu kullanırken, 22 milletvekili çekimser kaldı.

AB üyesi ülke liderleri, uzun pazarlıklar sonucu AB Komisyonu Başkanlığına von der Leyen'in atanmasını önermişti.

AB Komisyonu Başkanlığını yürütecek ilk kadın Leyen Leyen, AB Komisyonu Başkanlığına atanan ilk kadın oldu. 

Siyasete 43 yaşında atılan ve Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyordu.

Belçika doğumlu, 13 yaşında Almanya'ya taşınan 61 yaşındaki Leyen, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

"Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulunan Leyen hakkında ofisinde uzun süredir bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma bulunuyor.

Hanover Tıp Fakültesi mezunu, 7 çocuk annesi Leyen, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor.

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Komisyonda, komiserlerin yanı sıra AB görevlilerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik idari teşkilat da bulunuyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. Leyen'in 1 Kasım'da göreve başlaması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Mürettebatı kaçırılan gemide saldırının izleri
Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
Rumlardan Türk tarafının önerisine ret
Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye yaptırım tepkisi