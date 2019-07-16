AB Komisyonu’na kadın başkan için kader oylaması
Üye ülke liderleri tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olarak önerilen Alman Ursula von der Leyen’in bu koltuğa oturup oturmayacağı bugün belli oluyor.
Göreve gelmesi halinde yapacaklarını parlamenterlere anlatacak olan Von der Leyen için Avrupa Parlamentosu’nda (AP) oylama yapılacak. Siyasi gruplar bu atama için henüz tam olarak ikna olmuş değil. Bu nedenle temaslarını son ana kadar sürdüren Von der Leyen, siyasi gruplara mektup göndererek yazılı taahhütlerde bulundu. Oylamanın bıçak sırtında geçmesi bekleniyor. Leyen seçilirse AB Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olacak.
VAATLERİNİ AÇIKLADI
Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Birleşik Sol, Alman Savunma Bakan olan Leyen’e farklı nedenlerle karşı çıkıyor. Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) tüm üyelerinin oyu garanti değil. Liberal kanatta da tam destek yok. Leyen’in seçilmek için gerekli basit çoğunluğu (374) yakalamasının kesin olmadığı belirtiliyor. Alman adayın taahhütleri arasında göç konusunda üye ülkelerin daha fazla yük paylaşmasını sağlamak, AB’deki tüm çalışanlar için asgari ücret, sera gazı salınımının düşürülmesi konusunda belirlenen hedefi yüzde 55’e çekme planı hazırlama, şirket yönetimlerinde kadın kotası uygulanması bulunuyor.
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