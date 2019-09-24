1.5 milyon yıllık buzula sondaj
Avustralya Antarktika Bölümü, dünyanın geçmişteki iklimine ışık tutması amacıyla Antarktika’daki 1.5 milyon yıllık buzul dağını delecek.
Antarktika ve Güney Okyanusu hakkında araştırmalar yürüten kurumun kendi icat ettiği sondaj aracıyla yüzeyin 3 kilometre altında kazı çalışması yapılacak. Araştırmada, buzun arasında sıkışmış gaz balonlarının incelenerek atmosferdeki aşırı karbondioksitin iklime etkilerinin de öngörülmesi planlanıyor.
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