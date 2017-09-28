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    Hürriyet >Dünya>Dokunulmazlığı kaldırıldı

    Dokunulmazlığı kaldırıldı

    AA
    28.09.2017 - 12:35 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 12:35

    Fransa Ulusal Meclisi, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle aşırı sağ Ulusal Cephe (FN) milletvekili Gilbert Collard’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

    ULUSAL Mecliste 22 üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Twitter hesabında DEAŞ’ın katlettiği kurbanların fotoğraflarını yayınlayan Colard’ın yargılanması amacıyla dokunulmazlığının kaldırıldığını açıkladı. 21 üyenin onay verdiği kararda Boyun Eğmeyen Fransa (FI) Milletvekili Clementine Autain’in karşı yönde görüş bildirdiği belirtildi. Gard bölgesi milletvekili Collard, dokunulmazlığının kaldırıldığını basından öğrendiğini kaydederek kararı gülünç olarak değerlendirdi.
    Şubat ayında Collard’ın dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapılmış ancak başvuru, ‘suçun yeteri kadar belirgin olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti. Hakkında terör örgütü propagandasından soruşturma açılan Collard, Ulusal Meclisin bu kararıyla yargılanabilecek.
    Fransız Meclisi, mart ayında da FN lideri Marine Le Pen’in dokunulmazlığının aynı gerekçeyle kaldırılmasına karar vermişti.

    Etiketler: Gilbert Collard , DEAŞ , Fransa
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