Diyarbakır Cezaevi’nden kaçan 4 PKK’lı Kandil’de ortaya çıktı

Bingöl’deki M Tipi Cezaevinden 25 Eylül 2013 tarihinde tünel kazarak kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 18 PKK’lı arasında bulunan 6 mahkum, daha sonra Diyarbakır Yüksek Güvenlikli D Tipi Cezaevine konulmuştu. 5 Mart 2016 tarihinde içerden yardım alan, havanın sisli oluşu ve güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmamasından da yararlanan teröristlerden Diyar Kaydu, Ulaş Arslan, Beşir Arcagök, Osman Kılıç, Devrim Kavak ve Ramazan Aslan kaçtı.

Tüm aramalara karşın yakalanamayan 6 PKK’lıdan 4’ü Kandil’de ortaya çıktı. PKK’ya yakınlığı ile bilinen bir sosyal medya hesabında fotoğrafları yayımlanan Osman Kılıç, Ramazan Aslan, Devrim Kavak ve Diyar Kaydu’nun nasıl firar ettiklerini anlattı.

İNFAZ KORUMA MEMURU CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 6 PKK’lı mahkumun firarıyla ilgili soruşturmada 3 infaz koruma memuru teröristlerin firarına yardımcı oldukları gerekçesiyle tutuklandı, 3 infaz koruma memuru da açığa alındı. Tutuklu infaz koruma memurlarından Mahmut U., kaldığı Elazığ Cezaevi’nde intihar etti. Diğer infaz koruma memurlarıyla ilgili dava sürüyor.