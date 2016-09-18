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    Diyarbakır Cezaevi’nden kaçan 4 PKK’lı Kandil’de ortaya çıktı

    Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)
    18 Eylül 2016 - 12:32Son Güncelleme : 17 Kasım 2016 - 20:12

    Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir gün sonra yakalanan ve daha sonra konuldukları Diyarbakır D Tipi Cezaevinden 5 Mart 2016 yılından kaçan 6 PKK’lı teröristten 4’ünün, örgütün Kuzey Irak’taki Kandil Dağı’nda olduğu ortaya çıktı.

    Bingöl’deki M Tipi Cezaevinden 25 Eylül 2013 tarihinde tünel kazarak kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 18 PKK’lı arasında bulunan 6 mahkum, daha sonra Diyarbakır Yüksek Güvenlikli D Tipi Cezaevine konulmuştu. 5 Mart 2016 tarihinde içerden yardım alan, havanın sisli oluşu ve güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmamasından da yararlanan teröristlerden Diyar Kaydu, Ulaş Arslan, Beşir Arcagök, Osman Kılıç, Devrim Kavak ve Ramazan Aslan kaçtı.

    Tüm aramalara karşın yakalanamayan 6 PKK’lıdan 4’ü Kandil’de ortaya çıktı. PKK’ya yakınlığı ile bilinen bir sosyal medya hesabında fotoğrafları yayımlanan Osman Kılıç, Ramazan Aslan, Devrim Kavak ve Diyar Kaydu’nun nasıl firar ettiklerini anlattı.

    İNFAZ KORUMA MEMURU CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ

    Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 6 PKK’lı mahkumun firarıyla ilgili soruşturmada 3 infaz koruma memuru teröristlerin firarına yardımcı oldukları gerekçesiyle tutuklandı, 3 infaz koruma memuru da açığa alındı. Tutuklu infaz koruma memurlarından Mahmut U., kaldığı Elazığ Cezaevi’nde intihar etti. Diğer infaz koruma memurlarıyla ilgili dava sürüyor.

    Etiketler: terörle mücadele , PKK , Cezaevi , firar
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