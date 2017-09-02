Diyanet'ten kurban etleri konusunda önemli tavsiye

Hac organizasyonu nedeniyle Mekke’de görev yapan Türk basın mensuplarıyla bayramlaşan Ekrem Keleş konuşmasında şunları söyledi:

“Bayramlar neşe, sevinç ve huzur günleridir. Müslümanlar olarak bu neşe ve sevinci olabildiğince büyütmemiz, yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bayramlarımızı anlamlı kılmanın yolu budur. Bayramların hem dünya Müslümanlarının hem de milletin ortak paydasıdır. Bu güzelliği kaybetmememiz gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak temel ilkemiz bu ortak paydayı korumak, bayramlarımızı, toplumun tamamını içine alan hiç kimseyi dışarıda bırakmayan ortak sevinç günlerine dönüştürmektir.

BAYRAMLAR KİN, NEFRET VE ÖFKEYLE ASLA BAĞDAŞMAZ

Bayramlar, kinle, nefret ve öfkeyle asla bağdaşmaz. Bizim husumetle kaybedecek vaktimiz yok. Dünyada zaten yeterince husumet var bizim husumete, öfkeye ayıracak vaktimiz yok. İnsanlığın ihtiyacı olan husumetlerin ortadan kaldırılmasıdır. Müminleri, bütün insanlığı, bütün canlıları hatta varlığı kuşatan bir rahmettir İslam.

MÜSLÜMANLARIN BU ZULMU DURDURACAK BİRLİKTELİĞİ YOK

Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan ve bayram sevincini yaşayamayan kardeşlerimizin hüznünü yüreklerimizde hissetmekteyiz. Arakan ve Suriye başta olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde acılar yaşayan insanların bir an önce bu zulümden kurtulması için dua ediyoruz. Ne yazık ki Müslümanların bu zulmü durduracak bir birlikteliği yok. Bu çok üzücü bir tablodur.

Allah, Müslümanlara bu zulümleri önleyecek güç, kuvvet, birlik, beraberlik ve bu zulümleri önleyecek kurumlar tesis etmeyi nasip etsin. Yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmakla görevli bir ümmet, bırakın zulmü ortadan kaldırmayı yer yer zulmün bir parçası ve aracı olmaktan kurtulamamaktadır. Zulümlerden kurtuluş için zalimlerden medet ummak gibi çelişkiler yaşıyoruz.

PEYGAMBERİMİZ UYGUN GÖRMEMİŞTİ

Müminler kurbanlarını kesmek suretiyle kurban etlerinden kendileri eş ve dostlarıyla yerken bir kısmını da paylaşmak durumundadır. Hz. Peygamber kıtlık senesinde kurban etlerinin saklanmasını yasaklamıştı. Çünkü insanların ihtiyacı varken bu etlerin saklanmasını Peygamberimiz uygun görmemişti. Elbette müminler kesilen kurbanların etlerinden kendileri yiyecek lakin dünyada bu kadar açlık varken kurbanlarımızın paylaşılması büyük önem taşıyor.

TÜRK HACILARIN KURBANLARININ TAMAMI KESİLDİ

İslam Kalkınma Bankasıyla yaptığımız anlaşma gereği Kurbanlarımızın bu saat itibarıyla kesilmesi tamamlandı. Bir ekibimiz sadece kurbanları takip etmek için Mina’da görev yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 135 ülkede vekalet yoluyla kurban kesimi yaptı.

KUTSAL TOPRAKLARDA 30 HACI VEFAT ETTİ

Hac süresince kutsal topraklarda 30 hacımız vefat etti. Üç hacımız Arafat’ta vefat etti. Medine’de vefat eden hacılarımız, Cennetül Baki mezarlığına defnolunarak Hz. Peygambere komşu oldular. Mekke’de vefat eden hacılarımız ise ‘Carullah’ unvanı aldılar.”

Bayramlaşma programına, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Dursun Aygün, İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Salih Mutlu Şen, Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Ergün Yücel, Cidde Din Hizmetleri Ataşesi Süleyman Sarı, Basın Ateşesi Bahattin Akyol ve hac organizasyonu yetkilileri katıldı.

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