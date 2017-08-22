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    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 12:39Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:39

    DGS sonuçları ile üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek olan adaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı heyecanla bekliyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık fakülte eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonuçları sonrası tercih etmiş oldukları üniversiteyi kazanıp kazanamadıklarını öğrenmiş olacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla beklenen sonuçlar hakkında detaylı bilgiler

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merakla sorgulanıyor. Öğrenim gördükleri bölümleri, ilgili bölümlerle lisansa tamamlayacak olan öğrenciler, DGS sonuçları sonrasında tercihte bulundukları okula kayıt işlemini gerçekleştirecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin belirlediği takvime göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 29 Ağustos Salı günü saat 23.59'da adayların erişimine açılacak. Bu sürecin ardından belirlenen takvime göre okullara kayıtlar gerçekleşecek.

    OKULLARA KAYIT NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

    2017-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün
    değildir.

    ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

    BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

    Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca
    yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

    Etiketler: dgs , dgs sonuçları , dgs ne zaman açıklanacak
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