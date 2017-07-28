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    2017 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevapları yayınlandı

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 15:49Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 15:49

    2017 DGS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Temel Soru Kitapçığı,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 25 Temmuz 2017 tarihinde saat 10:00’dan itibaren erişime açıldı. Şimdi tüm gözler DGS sonuçlarında. Peki, 2017 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS 2017 sonuçları, Ön Lisans bölümünden mezun olan fakat Lisans bölümünde okumak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dikey Geçiş Sınavı aracılığıyla okumuş oldukları Ön lisans bölümlerine yakın bölümleri tercih edebilecek olan öğrenciler, bu sınavın sonuçlarına kilitlendi. Peki, DGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler acak?

    23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) Temel Soru Kitapçığı,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 25 Temmuz 2017 tarihinde saat 10:00’dan itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar,  10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS 2017 sınavının soruları ve cevaplarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını da heyecanla bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacaktır.

    DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS SORU VE CEVAPLARI

    DGS soru ve cevapları ÖSYM tarafından sınava katılım sağlayan adayların erişimine açıldı. DGS soru ve cevaplarının sadece %10'luk kısmı görüntülenebiliyor.

    Etiketler: dgs , dgs sonuçları , dgs soru ve cevapları
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