Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>DGS ek tercihleri ne zaman? AÖF DGS kayıtları ne zaman?

    DGS ek tercihleri ne zaman? AÖF DGS kayıtları ne zaman?

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 15:59 | Son Güncelleme:

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı, gözler ek tercih ve AÖF kayıt sürecine çevrildi. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF DGS kayıtları bu ay içerisinde tamamlanmış olacak. Boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak. Peki DGS ek tercihleri ne zaman? AÖF DGS kayıtları ne zaman?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS’de tercih telaşı geride kaldı. Örgün öğretim veya AÖF’te lisans hakkı elde eden öğrenciler kayıt sürecine odaklanırken; herhangi bir lisans programına dahil olamayan adaylar ek tercih dönemini araştırmaya başladı. Peki AÖF lisans tamamlama kayıtları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor. Özellikle çalışan kişilerin merak ettiği AÖF - DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır?

    DGS EK YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

    2017 AÖF - DGS LİSANS TAMAMLAMA KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilen adayların, İnternet Başvuru İşlemleri 10 Ekim 2017 Salı günü başlayıp, 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir. 13 Ekim 2017 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. AÖF büro kayıtları ise 10 Ekim 2017 Salı günü başlayıp, 12 Ekim 2017 Perşembe günü mesai saat 17.30’da sona erecek.

    Etiketler: DGS , DGS ek tercih , aöf dgs , dgs ek yerleştirme
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri