Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı sonuçları açıklandı mı?

DSİ personel alımı sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri resmi internet sitesi üzerinden personel alımlarını duyuruyor ve belirlediği kriterlere göre alımları gerçekleştiriyor. Başvurular 29 Eylül Cuma ve 8 Ekim Pazar tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. DSİ sonuçları ne zaman açıklanır? Alımlar, 2016 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına bakılarak yapılacak. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak. Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilen birçok bilgi haberimizde sizlerle.

DSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2016 KPSS ile yapılacak olan Devlet Su İşleri personel alımı başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuçları araştırmaya başladı. DSİ'nin yayımladığı takvime göre 518 personel alımı başvuru sonuçlaru bugün açıklanacak. Fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. DSİ tarafından sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak.

DSİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI BU ADRESTE YAYINLANACAK

DSİ PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

435 adet Mühendis, 6 adet Biyolog, 3 adet Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona “ 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Devlet Su İşleri tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Yukarıda her bir kadro için belirlenen öğrenim şartını taşımak.

3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.

5) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

6) Lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

7) Ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

8) Lise ve dengi okul mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

9) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

10) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.