Ders çalışmayı bırakalım mı?

Sınavın yerine ne gelecek?

Üç yöntem üzerinde duruluyor: Sınırlı sayıda okula kendi sınavını yapma hakkı verilebilir. Adrese bağlı yerleştirme yapılabilir. Her öğrenci alanına göre istediği okula başvurabilir veya bu üç modelin karması olan yeni bir yöntem oluşturulabilir.



Her okul kendi sınavını yaparsa nasıl çalışmalı?

Sınavla öğrenci alacak bir liseye başvurmak için okul başarı puanı şartı getirilebilir. Şimdiden sadece 8’inci sınıf konularını değil 5, 6 ve 7’nci sınıf konularını da tekrar etmeye başlamak gerekecek.



Adrese dayalı yerleştirme yapılacaksa ders çalışmayalım mı?

Bakanlığın belirleyeceği okullara sınavla öğrenci alınma ihtimali yüksek, ayrıca bu liseler için not ortalamaları kullanılabilir. Sakın çalışmayı bırakmayın.



Her dönem bir yazılı sınav soruları ve değerlendirmeyi Bakanlığın yapacağı söyleniyor. Bu yazılılara merkezi sınav gibi mi hazırlanmalı?

Yazılı sınav soruları bu yıl işlenen derslerle ilgili kazanımları kapsayacağından başarı için düzenli çalışmak önemli. Ancak bu yazılılar yerleştirme amaçlı kullanılacağından merkezi sınav gibi bir hazırlık gerektirmez. Fakat alacağınız puanlar, sınavla öğrenci alacak okullara kimlerin gireceğini belirleme amaçlı kullanılabilir. Bu nedenle düzenli çalışmaya devam .



Özel okullar nasıl öğrenci alacak?

Henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bu okullara kendi sınavlarını yapma hakkı verilebileceği gibi özel okullar ortak bir sınav da yapabilir.



Mesleki ve teknik eğitim okulları ile sanat ve spor liselerine nasıl öğrenci alınabilir?

Herhangi bir ön koşulu (sağlık raporu, fiziki yeterlilik, mülakat vb.) olmayan meslek liselerine, başvuru sırası veya not ortalamasına göre öğrenci alınabilir. Ön şartı olanlar da kriterlerine uygun öğrencileri seçebilirler. Sanat ve spor okulları ise daha önceki yıllarda olduğu gibi yetenek sınavıyla öğrenci almaya devam edebilir.



Sanatsal- kültürel faaliyetler bu yıl değerlendirmeye alınacak mı? Etkinliklere katılmayanlar ne olacak?

Bu konuda net açıklama yapılmasını beklemeli. Ama daha fazla geç kalmamak için okulunuzdaki sanatsal ve kültürel faaliyetlere şimdiden katılın.