Davası öksüz kaldı

Cemil Kırbayır’ın 12 Eylül’den sonra işkencede öldürüldüğü iddiasına ilişkin ‘Berfo Ana’ lakaplı Berfo Kırbayır’ın 2011’de ‘yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlali’ gerekçesiyle AİHM’de açtığı davada hükümet, şubat ayında savunma yaptı.

Savunmada Berfo Kırbayır’ın 26 Ekim 2011’de başvuru yaptıktan sonra 21 Şubat 2013’te öldüğü hatırlatılarak, “Varislerinin davayı onun ölümünden sonra sürdürme niyeti olduğunu gösteren bir bilgi ya da belge yoktur” denildi.

AİHM’nin yargılamayı dava listesinden çıkarması istendi. Bu olayın Türkiye’nin AİHM’yi tanımasından yedi yıl önce olduğu, ‘insanlığa karşı suç’ maddesinin TCK’ya 2005’te konulduğu, geriye dönük yargılama yapılamayacağı belirtildi.

“Bu tekil olayın darbe rejiminin toplumun bir kesimine karşı devlet politikası çerçevesinde olduğuna dair bir bulgu yoktur” denildi. Oysa Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül davasında sanıklara atfedilen eylemlerden biri de Kırbayır’ın öldürülmesiydi. Bu yüzden anne Kırbayır, davanın müdahilleri arasına alınmıştı. Berfo Kırbayır, 2010’da, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın buluştuğu Cumartesi Anneleri arasındaydı.