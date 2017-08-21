MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Davası öksüz kaldı

    Davası öksüz kaldı

    İsmail SAYMAZ
    21 Ağustos 2017 - 22:44Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 22:45

    Adalet Bakanlığı, 12 Eylül Darbesi döneminde gözaltında kaybolan oğlunun cenazesini yıllarca arayan Berfo Kırbayır’ın ölümünün ardından bu davaya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gönderdiği savunmada, “Berfo Ana öldü, dava düşsün” dedi.

    Cemil Kırbayır’ın 12 Eylül’den sonra işkencede öldürüldüğü iddiasına ilişkin ‘Berfo Ana’ lakaplı Berfo Kırbayır’ın 2011’de ‘yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlali’ gerekçesiyle AİHM’de açtığı davada hükümet, şubat ayında savunma yaptı.

    Savunmada Berfo Kırbayır’ın 26 Ekim 2011’de başvuru yaptıktan sonra 21 Şubat 2013’te öldüğü hatırlatılarak, “Varislerinin davayı onun ölümünden sonra sürdürme niyeti olduğunu gösteren bir bilgi ya da belge yoktur” denildi.

    AİHM’nin yargılamayı dava listesinden çıkarması istendi. Bu olayın Türkiye’nin AİHM’yi tanımasından yedi yıl önce olduğu, ‘insanlığa karşı suç’ maddesinin TCK’ya 2005’te konulduğu, geriye dönük yargılama yapılamayacağı belirtildi.

    “Bu tekil olayın darbe rejiminin toplumun bir kesimine karşı devlet politikası çerçevesinde olduğuna dair bir bulgu yoktur” denildi. Oysa Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül davasında sanıklara atfedilen eylemlerden biri de Kırbayır’ın öldürülmesiydi. Bu yüzden anne Kırbayır, davanın müdahilleri arasına alınmıştı. Berfo Kırbayır, 2010’da, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın buluştuğu Cumartesi Anneleri arasındaydı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Adalet Bakanlığı , Berfo Kırbayır
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri