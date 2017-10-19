Danimarka'da sinek mantarı zehirlenmesi

Emniyet ve sağlık yetkililerinin ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında verilen bilgilere göre, bugün yerel saatle 10.45'te, 15 yaşındaki bir kişinin nefes almakta güçlük çektiği şikayetiyle ambulans çağrısında bulunuldu.

Sağlık personeli olay yerine ulaştığında evdeki diğer 11 kişide de benzer belirtileri görerek, bölgeye polis ve takviye sağlık birimleri çağırdı.

Olay yerine 40 kişilik sağlık personelinin sevk edilirken, ailenin tamamı zehirlenme şüphesiyle Roskilde ve Slagelse şehirlerindeki hastanelere sevk edildi.

İlk müdahalelerde ailenin sadece bir üyesinde zehirlenmeye yönelik bulguya rastlanmadı, diğer 11 kişi Kopenhag'daki Kraliyet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan 11 kişiden 2'si kurtarılamadı, 2'si ağır 9 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan ulusal basında, söz konusu kişilerin anne, baba ve 10 çocuğundan oluşan Kongolu sığınmacı bir aile olduğu iddiaları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zehirli sinek mantarlarının aile tarafından mı toplandığı yoksa başka kişiler tarafından mı aileye verildiği araştırılıyor.