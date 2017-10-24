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    Danimarka’da ‘bebek bırakma kabinleri’ için meclise önerge

    Deniz KILINÇ, DHA
    24.10.2017 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Danimarka’da mazı milletvekilleri, ailelerin istemedikleri bebeklerini bırakabilecekleri ‘bebek bırakma kabinleri’ kurulması için meclise önerge verdi.

    GEÇEN hafta Kopenhag’ın Glustrop bölgesinde yeni doğmuş bir bebek cesedinin bulunması, Danimarka Meclisi’ni harekete geçirdi. İsveç Televizyonu’nun haberine göre, bazı milletvekilleri, meclise önerge vererek istenmeyen çocuklar için bebek bırakma kabinlerinin kurulmasını istedi. Önerge mecliste de büyük destek buldu.
    Danimarka’da yılda ortalama bir çocuk sokağa terk ediliyor. 2004 yılından bu yana ise sekizi canlı, beşi ölü toplam 13 bebek sokağa bırakılmış halde bulundu.
    Yerel medyaya konuşan Danimarka Halk Partisi sağlık sözcüsü Liselott Blixt, çok zor durumda kalan annelerin yeni doğmuş bebeklerini sokağa bırakmaktansa, ‘bebek bırakma kabinleri’ sayesinde güvenli bir tercihleri olacağını söyledi.
    Danimarka’da halen karar aşamasında olan ‘bebek bırakma kabinleri’ uygulamasının yürürlükte olduğu Almanya’da, kabinlere şu ana kadar 500 bebeğin bırakıldığı belirtildi.

    Etiketler: BEBEK KABİNİ , TERK EDİLMİŞ BEBEKLER
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