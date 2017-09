Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Trump 'üzgünüm' dedi

Kalın, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PBS kanalında yayımlanan "News Hour" programının yapımcısı Judy Woodruff'a verdiği mülakata ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada Kalın, "Erdoğan, Trump'ın özür dilemediğini ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı. Doğru tercüme bu." ifadelerini kullandı.

President Erdoğan didn't say President Trump "apologized" to him but was "saddened by" what happened. This is the correct translation. https://t.co/Nm6xQ5NYKV