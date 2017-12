'Cumhurbaşkanı yok genel başkan var'

HER ELEŞTİRİYE DAVA AÇILIYOR

“Geldiğimiz noktada eleştirilere tahammül edemeyen bir siyasal anlayışla karşı karşıyayız. Yapılan her eleştiri Cumhurbaşkanı’na hakaret olarak tanımlanıyor ve savcılarca davalar açılıyor. Oysa ortada Cumhurbaşkanı yok ki. Ortada AKP’nin Genel Başkanı var. Yapılan işlemlerin tamamı Anayasa’ya aykırı. Çünkü tarafsızlık ilkesine uymuyor. Bir partinin il, ilçe başkanlığında konuşma yapıp ana muhalefet partisini en sert sözlerle eleştirecek, biz eleştirince de ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ olacak. O zaman Anayasa’yı değiştirsinler, ‘Hiç kimse Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişiyi eleştiremez, o ne derse desin herkes susmak zorunda’ diye bir düzenleme yapsınlar.



İLİŞKİYİ KESMELİYİZ

(BAE Dışişleri Bakanı’nın Fahreddin Paşa’yla ilgili sözleri) Tam bir densizlik. Türkiye, büyükelçisini derhal çekmeli. İlişkileri minimum düzeye indirmeli, bakan özür dileyinceye kadar.



HAKKIMDA KAÇ DAVA VAR BİLMİYORUM

Hakkımda kaç dava olduğunu bilmiyorum. Sabah, öğle, akşam davalar açılıyor. Dava açıldı diye söylediklerimden vaz mı geçeceğiz? Geçmeyeceğiz. Onlar bizi susturmak istiyorlar ama susmayacağız.



AMACIMIZ YÜZDE 60

Erken seçime hazırız. Özel bir ittifak arayışımız yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir parti seçimi değil; demokrasiden yana olanlar ve olmayanlar seçimidir. Bizim amacımız 50 artı 1 değil, en az yüzde 60.



HÜKÜMETTEN TIK YOK

Yunanistan bu adaları işgal etti. Biz bu eleştirileri yapınca Yunan Savunma Bakanı gayet sert bir açıklama yaptı, ‘Sıkıyorsa gel burayı al’ dedi. Ben beklerdim ki, bu eleştiriye önce hükümet cevap versin. Şu ana kadar tık yok. Bu bir milli dava.



ZARRAB’IN ÖZELLİĞİ NE?

Niçin rüşvet veren, bakanlarını satın alan bir şarlatan, bir itirafçı, iadesi için 2 kez nota verilen bu kişi hakkında Erdoğan olumsuz tek cümle kullanmış değil şu ana kadar? Soralım isterseniz sayın Erdoğan’a; Zarrab ile ne tür bir ilişkiniz var ki, bu kişi hakkında olumsuz bir cümle dahi kullanmıyorsunuz?



HESAP VERMEK ZORUNDA

Belgeler (Man Adası belgeleri) gerçek. Kendi ülkesinde, kendi bütçesine katkıda bulunmak için vergi ödemekten kaçınan, vergi ödememek için her yola başvuran bir siyasal iktidar ve bu iktidarın mensupları ve yakınları bu ülkede hesap vermek zorunda.



KIZIM MEKTUP YAZACAK

Ev benim üstümde olmadığı için kızımın evi. Güneş gazetesinin sahibi kim belli değil, bunu öğreneceğiz ve kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece 1 milyon dolarlık evden kurtulmuş olacağız.”



BİZE GELMEK İSTİYOR HERHALDE

“Kişiliği zaafa uğramış insanların bakanlık koltuğuna oturmaları doğru değil. Düne kadar iktidar partisine en sert söylemlerle karşı çıkan birisinin (Süleyman Soylu), en sert söylemleri sergilediği partinin göbeğine gelip oturması da hazin bir tablodur. Bize gelmek istiyor herhalde, AKP’ye de aynı şeyleri yapmıştı. Ama bizim kapımız kapalı. Biz öyle yanar döner insanları kendi bünyemizde tutmayız.”