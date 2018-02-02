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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3500 güvenlik görevlisi koruyacak

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    Papa Francis'in davetlisi olarak pazar akşamı Roma'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Roma'da kırmızı alarm verildi. Cumhurbaşkanı'nı 3500 güvenlik gücü koruyacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapacağı İtalya ve Vatikan ziyaretinde Papa Francis'in yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de görüşecek. Erdoğan'ın Vatikan ziyareti, 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.
    Ziyaret öncesi İtalya'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. CNNTürk'ten Reha Erus'un haberine göre, bir haftadır Roma Emniyet Müdürlüğü'nde ve Valilik'te zirve üzerine zirve yapan gizli servisler dahil diğer güvenlik birimleri özelikle terör örgütü PKK'nin olası eylemlerine karşı merkezde tüm protesto girişimleri ve toplantıları 'Yeşil Bölge' ilan ederek yasakladı.

    İTALYA'DA BİR İLK

    Yetkililer, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan sıkı güvenlik önlemlerinin İtalya'da bir ilk olduğunu daha önce 2004'teki 'Roma Antlaşması'nda kentte 'Yeşil Bölge' ilan edildiğini hatırlatarak, kırmızı alarmın en yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

    Erdoğan'ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. Romalılara 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

    Erdoğan'ın 24 saatlik ziyareti için komşu vilayetlerden güvenlik gücü takviyesi dışında ambulans ve itfaiye arçlarınında konvoyu izleyeceği öğrenildi. İtalya'da ABD başkanlarının ziyaretlerinde bile güvenlik güçlerinin sayısı 3 bini geçmiyordu.

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Italya , vatikan , Papa , Papa Francis , son dakika
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