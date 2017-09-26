Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş referandum mesajları

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

Yeni bir krizle karşı karşıyayız. Kuzey Irak Bölgesel yönetimi karşı çıkmamıza rağmen referandumu yapmakta ısrarcı davrandı. Bu referandumun Irak Anayasası bakımından hiçbir hükmü yok. İsrail’den başka destekleyen hiçbir ülke ve kuruluş da yok. Şimdi yaptın, neymiş yüzde 92 ile onaylanmış. Yahu bunun bir kıymeti harbiyesi var mı? Senin bağımsızlığını kim kabul edecek? İsrail. E dünya İsrail’den ibaret değil ki. Kosova’yı 114 ülke kabul etti ama hala Kosova dünyada maalesef devlet olamadı. Hala sıkıntı içinde. İşte BM’de Cumhurbaşkanıyla görüştük, ne olur siz islam işbirliği teşkilatı dönem başkanızınız, diğer Müslüman ülkelere söyleyin de onlar da desteklesinler. Gerekli oy sayısına uğraşalım. Ey Kuzey Irak sen bir İsrail ile neyi elde edeceksin? Bunlar siyaseti de bilmiyorlar. Devlet nasıl olunur bundan da bihaberler. Ama sadece biz yaptık oldu demeye çalışıyorlar. Olmayacak ya olamaz zaten.

VANAYI KAPADIĞIMIZ ANDA İŞ BİTTİ

Şimdi biz yaptırımları uygulamaya başladığımız andan itibaren zaten ortada kalacaksın. Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri meliri ortadan kalkıyor. TIR’lar Kuzey Irak’a çalışmadığı anda bunlar yiyecek yiyecek bulamayacaklar. E niye? Mecburuz, yaptırım. O zaman bunlara İsrail nerden neyi gönderecek? Buyursun göndersin.

İSRAİL MESAJI



Amerika’da bir görüşmemiz oldu. Netenyahu ile münasebetleri sordular. Ben de kendilerine dedim ki, her şeyden önce bir münasebetin kurulması için Türkiye ile ortak paydada buluşmak lazım. Önce kendilerine söyleyin nereden çıktı bu Kuzey Irak Yerel Yönetimi’nin attığı adımı desteklemek? Bunu kendilerine söyleyin önce bunu gözden geçirsinler. Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız bir çok adımı da İsrail ile atamayız. Türkiye’yi bölgede oyun kurucu olarak görmeyenlerle bizim adım atmamız mümkün değil. Türkiye bu bölgede oyun kurucudur.

BU SABAH GÜZEL BİR İSTİHBARAT GELDİ

Şu anda Kuzey Irak’ta Araplar var, Türkmenler var ve ciddi bir nüfusa sahip. Türkiye’nin İran’ın, Irak merkezi hükümetinin karşı olduğu bir bağımsızlık girişiminin fiilen mümkün olması düşünülemez. Bu sabah güzel bir istihbarat geldi. Bir şoföre sormuş Kuzey Iraklı. Ne yaptın ne oy verdin? Evet oyu verdim. Peki bağımsızlığınız tanınmazsa ne olacak? Çoluğumu çocuğumu alacağım Türkiye’ye gideceğim demiş.

1.5 MİLYAR DOLAR KREDİK VERDİK

Şimdi bu nasıl iştir? Yani işin mantığı, yani Türkiye gibi memurunun maaşını ödeyemiyorsun, sana ta başbakanlığım döneminde bunlara biz kredi açıyoruz yaklaşık 1,5 milyar dolar kredi veriyoruz memurunun maaşını öde diye. Sen böyle bir adımı atarken bir soralım demiyorsun.

BÖYLE BİR YANLIŞA DÜŞECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDUK

Son ana kadar Barzani’nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, yanılmışız. İlişkilerimizin tarihin en iyi döneminde olduğu zamanda alınan bu karar açıkçası ülkemize de ihanettir. Bu mesele öyle Barzani tarafının iddia ettiği gibi Kürtlerin hakkı meselesi değildir. Sen orada zaten huzur içinde yaşıyordun. Neydi? Bir eyalet devleti olarak sürdürüyordun. Ne gerek var bu tür yollara girmeye? Eğer haktan söz edeceksek, arapların Türkmenlerin Süryanilerin haklarını da konuşmamız gerekiyor. Buyur Türkmenler, Araplar sandığa gitmedi.

TEK DESTEĞİ İSRAİL VERİYOR

Kimse kimseyi kandırmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Referandumu Kuzey Irak yönetimi gerçekleştiriyor, tek desteği İsrail veriyor, daha sandıklar açılmadan kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur, bu böyle bilinsin.

KATILIM ORANI DA SONUÇLAR DA ŞAİBELİ

Nasıl ve hangi şartlarda fiiliyata geçirildiği meçhul olan bu referandumla ilgili açıklanan katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir. Çünkü yapılan iş şaibeli. Özellikle Türkmen ve Arap nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerde nüfus kayıtlarının imhasından zorla göçe kadar her türlü hukuksuzluğun yaşandığı bir sürecin ardından yapılan bu referandumu meşru kabul etmek mümkün değildir."



BU YANLIŞTAN DÖNMEZLERSE...

DEAŞ tehdidinden çok daha fazla yıkıcı olayların içine itilmeye çalışılmaktadır. Türkiye sınırlarının yanı başında yaşanan böyle bir çarpıklığa sessiz kalamaz. Biz şu anda başta İran olmak üzere, merkezi yönetim olmak üzere yani çevresindeki üç ülke zaten sürekli görüşme halindeyiz. Burada bütün istihbarat örgütlerimiz aynı zamanda çalışmaları sürdürmektedir. Yakın takip içinde süreci değerlendiriyoruz. Barzani ve Kuzey Irak yönetimi bu yanlıştan dönmezlerse bölgemizi mezhep savaşına itme utancıyla tarihe geçeceklerdir.

İSRAİL BAYRAKLARININ DALGALANMASI SİZİ KURTARMAZ

Bölgemizde ayrılıkları teşvik edenler, bölünme, parçalanma iyi bir şeyse bunu kendi topraklarında tatbik ederek dünyada emsal etmelidir. Böyle bir çabayı asla göremezsiniz. Buradan Irak ve Suriye’deki aklı selim kardeşlerime sesleniyorum gelin kendinizi kullandırtmayın. Bugün sizi kışkırtanlar yarın çekip gidecekler unutmayın. Ama bizler inşallah birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bugünün hırsı için yarınlarınızı heba etmeyin. İsrail bayraklarının orada dalgalanması sizi kurtarmaz, bunu bilesiniz.

Ve şu anda bunların durumu aynen deve kuşunun haline döndü. Çünkü tarihte elimizde belgeler var bunlarla ilgili. Şimdi onlar meydana çıktı. Dolayısıyla bu belgeler bu vesileyle çok açık net artık müzakere edilmeye ve gündeme gelmeye başlayacak. Biz Kürt kardeşlerimizi de Arap kardeşlerimizi de soydaşlarımız Türkmenleri de diğer grupları da barış huzur içinde görmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Gerekirse ekmeğimizi bölüşmeye, kol kola girip mücadele etmeye, icap ederse kanımızı aynı toprağa birlikte akıtmaya hazırız. Yeter ki birlik beraberlik kardeşlik yolundan ayrılmayalım.

Türkiye’nin gücü ve imkanı bu tür tehditlerle mücadeleye yeterlidir. Ülkemizi Suriye ile oyaladıklarını sananlar, bizim en zor zamanımızda 7 düvelle mücadele edebilecek gücümüzün olduğunu unutmasınlar. Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm ihtimaller şu anda masadadır. Hava sahaları, kara hepsi masadadır. Bütün bu opsiyonlar şu anda masada görüşülmektedir. Ümit ediyorum ki bunların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak yönetimi aklını başına alır.

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