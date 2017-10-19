Çölyakta rapor süresi 2 yıla çıkarılıyor

Meclis Çölyak Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Özderyol, “Hasta önce rapor çıkarıyor, buna istinaden malzemelerini eczaneden ya da başka yerden temin ediyor, onun faturasıyla kuruma gelip sonra da şahsa, belirtilen gramın karşılığı tutarı ödüyorduk. Bunun sürdürülebilirliğinin çok olmadığını idrak etmemiz sonucu bunları nakdi ödemeye çevirdik” dedi. Nakdi ödemeleri 2015’te yüzde 50 oranında artırdıklarını belirten Özderyol, çölyak hastalığı nedeniyle hastaneye gelen kişiden katılım payı almadıklarını anlattı. Bu yıl itibariyle 22 bin kişinin raporuyla başvurduğunu, 20.5 milyon liralık ödeme yaptıklarını bildiren Özderyol, yılda en az bir kez bu hastaların kontrol edilebilmesi için 1 yıllık süreyi koyduklarını ifade ederek, “Kurumumuz artık 2 yıla çıkarma konusunda hemfikir. Çok kısa sürede raporların geçerlilik süresini 2 yıl yapacağız, bir kez rapor çıkarıldığında 2 yıl geçerli olacak. Eğer hastalarımız raporlarını teslim etme aşamasında geçerli cep telefonu verirlerse, raporların bitiş tarihlerini SMS üzerinden bilgilendirecek şekilde altyapı çalışmamız var” dedi.