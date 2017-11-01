Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

Van’da iki günden buyana etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç ve vatandaş ise mahsur kaldı. Van'dan Bahçesaray'a gitmek isterken mahsur kalan vatandaşların imdadına Van Büyükşehir Belediyesi iş makinesi yetişti. TIR ile Bahçesaray ilçesine götürülen iş makinesi, yolun kapalı olması ve vatandaşların mahsur kalması nedeniyle operatörü tarafından indirip tünelin bulunduğu bölgeye kadar olan yolu açtı.

Mahsur kalan bazı vatandaşlar Van'a geri dönerken, bazıları ise tünele sığındı. Tünelin Bahçesaray çıkışında geri dönmek isteyen bir sürücünün yönetimindeki kamyon kara saplanarak mahsur kalırken, bölgede kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar ise, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerinin bölgeye geç gelmesinden dolayı tepki gösterdiler.

Karayolları ekiplerinin gelmesiyle kara saplanan kamyon, greyderin yardımı ile kurtarıldı. Greyder, Bahçesaray tarafına doğru yolu açmaya çalışırken, Bahçesaray tarafında ise yolda çok sayıda aracın mahsur kaldığı öğrenildi.

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