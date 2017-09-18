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    Chrome kullanırken kilitleniyorsa dikkat! İşte kurtulmanın yolu

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 07:58 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 07:58

    Chrome'da onlarca sekmeyle çalışırken sekmelerden biri kilitlenip kalırsa, ne yapmalısınız?

    Chrome'da sekmelerinizin biri kilitlendiğinde, özellikle çok sayıda sekme kullanıyorsanız canınız sıkılabilir. Kilitlenen bu sekme, Chrome'u baştan başlatana kadar sorun çıkarabilir ve sistem kaynaklarını tüketebilir.

    Neyse ki bunun kolay bir çözümü var. Devam etmeden önce sekmenin gerçekten kilitlendiğinden ve sayfayı yüklemeye çalışmadığından emin olun. Sayfadaki hiçbir şeye tıklayamıyorsanız, onu yenileyemiyorsanız, Sekmeyi Kapat düğmesine basamıyorsanız, bu sekmenin adını aklınızda tutun.
    Chrome kullanırken kilitleniyorsa dikkat İşte kurtulmanın yolu
    -Yanıt Vermeyen Sekmeyi Zorla Kapatın.

    -Chrome penceresinin sağ üst tarafındaki üç dikey noktaya tıklayın.

    -Daha fazla araç > Görev Yönetici'ye tıklayın. Burada Chrome'un çalıştırdığı tüm işlemleri göreceksiniz.

    -Sorun çıkarak sekmeyi bulun ve üzerine tıklayın.

    -Görev Yöneticisi'nin sağ altındaki İşlemi sonlandır düğmesine tıklayın.

    Hepsi bu kadar. Chrome, yanıt vermeyen sekmeyi zorla kapatacak ve ekranınızdan kaldıracak.

    Etiketler: google , chrome , web tarayıcı
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