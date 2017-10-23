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    CHP'li vekil Akşener'in partisine mi geçiyor? Açıklama geldi

    Aysel ALP/ANKARA
    23.10.2017 - 13:55 | Son Güncelleme:

    Siyasi kulisler Meral Akşener’in Çarşamba günü kamuoyuna duyuracağı yeni partisinde kimlerin olacağı fısıltılarıyla çalkalanıyor.

    CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın da yeni partide olacağı iddiasına ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bizden giden yok. Bunlar Aydın deyimiyle çalı dibi taşlamaya benziyor. Boş atıp dolu tutma çabası” dedi. Çıray ise telefonunu kapattı.CHPli vekil Akşenerin partisine mi geçiyor Açıklama geldi

    Başkent’te Aytun Çıray’ın kendisiyle birlikte CHP’den başka isimleri de yeni partiye götüreceği söylentilerini CHP Sözcüsü Tezcan’a sorduğumuzda “Bizden giden kimse yok. Ayrıca Aytun Bey ile bugün konuştum. Ben de kendisine sordum. Öyle bir şey yok, dedi. Aydın deyimiyle bunlar çalı dipi taşlamaya benziyor, boş atıp dolu tutma çabası. Hepsi şişirme” yanıtını verdi.

    Kendisi hakkındaki iddiaları sormak için aradığımız Aytun Çıray telefonlarını kapatırken, Meral Akşener’e yakın bir isim de “Aytun Bey dostumdur, ben kurucular kurulunda olacağını duymadım” dedi.

    MERAL AKŞENER BAYKAL'I ZİYARET EDECEK

    Bu arada Meral Akşener, geçen hafta başından beri Ankara İbn-i Sina Hastanesinde yatan CHP eski Lideri, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyarete gidecek.

    Akşener, saat 14.30'da hastaneye giderek Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak, yakınlarına geçmiş olsun, dileğinde bulunacak.

    Akşener, yeni partinin kurucular kurulu ile yarın bir toplantı yapacak. Çarşamba günü de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde partinin adını ve amblemini, kurucularını kamuoyuna açıklayacak.

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