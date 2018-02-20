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    Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesine ilişkin davada müebbet istemi

    AA
    20.02.2018 - 20:58 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisin evlerinde şehit edilmesine ilişkin davada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, 4 sanık için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi.

    2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 12. duruşmasında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklardan Hasan Aydın'ın hazır bulunduğu duruşmaya Sedat ve Hüseyin Aydın ile Naci Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Sanık yakınlarının ve avukatlarının da katıldığı duruşmada, mahkeme başkanı sanıkların suçlarını tekrar okudu.  Sanıklar tercüman aracılığıyla yaptıkları savunmalarda üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek olayla ilişkilerinin olmadığını ileri sürdü.  Avukatlar da olaya ilişkin yeterli delilin bulunmadığını öne sürerek, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.  Cumhuriyet savcısı ise tutuklu yargılanan sanıkların ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların dördünün de tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

    Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde şehit etmişti. Tutuklanan 9 zanlıdan 5'i önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

    Etiketler: ceylanpınar , dava , müebbet , son dakika
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