CERN'in 4 ihalesini Türk firmaları aldı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından bu yılın ilk altı ayında açılan 89 ihaleden 4'ünü Türk firmalarının kazandığı, alınan ihalelerin toplam tutarının 300 bin avroyu aştığı bildirildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan yazılı açıklamada, CERN ihalelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Türk firmalarının ihale pazarından daha fazla pay alabilmesi için ihale süreçlerine katılımda koordinasyonu sağlamak üzere TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisinin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.



Atom altı parçacık fiziği konusunda bilimsel araştırmalar ve buluşlar yapan CERN'in, 2026 yılına kadar devam edecek büyük altyapı çalışmaları ve ekipmanlarda yapılacak değişiklikler için düğmeye bastığına işaret edilen açıklamada, 2017'de geçen yıla oranla açılan ihale ve alımların sayısında yüzde 100 artış kaydedildiği bildirildi.



CERN'in, büyük proton çarpıştırıcısında (LHC) daha yüksek enerjili çarpışmalarla bu çarpışmaların daha hassas ve hızlı kaydedilmesi amacıyla yapacağı teknik değişiklikler için açtığı ihalelere Türk sanayicilerinin katılımının arttığına dikkat çekilen açıklamada, Merkez tarafından bu yılın ilk altı ayında açılan 89 ihaleden 4'ünü Türk firmalarının kazandığı, Türk firmalarının aldığı ihalelerin tutarının 300 bin avroyu aştığı kaydedildi.



Kazanılan ihaleler ve firmalar



Açıklamaya göre, Kayseri'den Gözüküçük Makina geçen mart ayında, CERN için özel olarak imal edilecek 3 farklı tipte ve toplam 4 bin 480 adet hassas koruma kalkanını ilk numune ve süreç onaylarını başarıyla geçerek teslim etti. Üretiminin yüzde 75'ini Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç eden Gözüküçük Makina, yerli iş gücü ve son teknoloji üretim makineleri kullanarak enerji, elektrik, elektronik, medikal ve makine sektörlerine metalden mamul hassas parçalar imal ediyor.



İstanbul merkezli Mistel Kablo ise 8 firmayı geride bırakarak Esnek Bara ihalesini kazandı. Firma, 5 farklı tipte 19 bin siparişin teslimatını haziran ayında yaptı.



Haziranda sonuçlanan 2 ayrı ihalede rakiplerini geride bırakan EGE/GEMA Endüstriyel Kontrol ve ASAŞ Alüminyum, ALICE deneyindeki dedektör soğutma sisteminde kullanılacak hassas kontrol valfleriyle Super Proton Synchrotron (SPS) hızlandırıcısında yer alan radyo frekans koaksiyel kablo takımları için özel alüminyum tüplerin teslimine hazırlanıyor. Prototiplerin CERN onayından sonra, seri imalatları ve teslimatları yapılacak.



"Yüksek teknolojiye sıçrama yapmak için CERN bir fırsat"



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin CERN'e ortaklığıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını belirterek, yüksek teknolojiye sıçrama yapmak için Merkezin bir fırsat olduğunu ifade etti.



Hisarcıklıoğlu, daha çok Türk firmasının ihalelere başvurmasını beklediklerini, TOBB olarak bu sürece yoğunlaşacaklarını kaydetti.