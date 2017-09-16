Çanakkale ve Muğla'da deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin saat 11.12'de, 6,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Edremit Körfezi-Ege Denizi olarak açıkladı. Büyüklüğü ilk 4.2 olarak açıklanan depremin daha sonra 4.1 şiddetinde olduğu bildirildi.

MUĞLA DA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Muğla Milas'ta ise 11:33'te 4.3 büyüklüğünde ve 5.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. AFAD, depremin yaklaşık 12,22 kilometre derinlikte oluştuğunu açıkladı.



