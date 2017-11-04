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    Bursa'da 3.2 şiddetinde deprem

    İHA
    04.11.2017 - 06:55 | Son Güncelleme:

    Bursa Gemlik Körfezi'nde saat 00:57'de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:57'de merkez üssü Gemlik Körfezi olan 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bursa merkezde de hissedildi.

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