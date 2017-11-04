Bursa'da 3.2 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:57'de merkez üssü Gemlik Körfezi olan 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bursa merkezde de hissedildi.