Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Burası Bağcılar!

    Burası Bağcılar!

    İHA
    15.11.2017 - 02:02 | Son Güncelleme:

    Bağcılar’da 24 saattir devam eden elektrik çalışması vatandaşı mum ışığına mahkum etti. Sokak üzerinde dükkan ve iş yerlerine elektrik verilemezken vatandaşlar dünden beri mum ışığında hayatını sürdürüyor.

    Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1018 sokak üzerinde Dün gece saatlerinde BEDAŞ ekipleri elektrik arızası sebebiyle çalışma başlattı. Yaklaşık 24 saatten beri devam eden elektrik çalışması mahalle sakinlerini ve mahalledeki iş yeri sahiplerini mağdur etti. Sokak üzerindeki iş yeri sahipleri elektrikli kepenk kullandığı için dükkan bile açamadı.

    PENCEREDEN İZLEDİLER

    Evlerinde mum ışığında oturan bazı vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını pencerelere çıkarak takip ederken, bazı vatandaşlar ise gaz lambasıyla aydınlatılan bakkaldan alışveriş yapmaya çalıştığı görüldü.

    Burası Bağcılar

    BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını dün gece 02.00’den bu yana sürdürdüğü öğrenilirken vatandaşlar yetkililerin çalışmaları denetlemediğinden mağdur olduklarını öğrenildi.

    BEDAŞ ÇALIŞANLARI VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ

    Gündüz dükkanlarını açamayan esnaf BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını sokak üzerinde takip etmeye başladı. Gün içerisinde yeteri derecede çalışmayan ekiplere neden çalışmaların durduğunu sorması üzerine BEDAŞ çalışanları vatandaşa tepki gösterdi.

    "24 SAATTE YAKINDIR ELEKTRİKLERİMİZ YOK"

    Elektrik arızasının olduğu sokakta dükkan sahibi olan Kadir Şencan, "Dün gece burada elektrikler kesilmişti, sabah geldiğimizde dükkanımızı açamadık bizim otomatik kepenklerimiz açamadık, çalışamadık. Öğlene kadar bekledik, elektrik kurumundan ekiplerin geleceğini söylediler. Saat 1 gibi geldiler elle kompresör getirdiler ve çalışma yapmaya başladılar.

    Burası Bağcılar

    Elle çalışmaya başlayan ekip kompresörün yetersiz olduğunu söyleyip daha büyük bir kompresör istedi o da bir buçuk saat sonra geldi. Gelen kompresör 3 dakika çalıştıktan sonra kazı alanını terk etti. Ben yetkili mercilere ileteceğimi söyleyince bu sefer kazma kürek çalışmaya başladılar ve iş makinesi istediler. İş makinesi de 5 saat sonra geldi.24 saate yakındır elektriklerimiz yok, işlerimizi yapamıyoruz, yukarıdaki işyerlerinin de elektrikleri yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

    "EN AZ 2 BİN 500 TL ZARARIM VAR"

    Dükkan üzerinde marketi bulunan başka bir esnaf Hüseyin Çatan ise, “Çok büyük mağduriyetim var, sabah 6’dan beri ayaktayım dükkanımın kepenklerini açamadım. En az 2 bin 500 TL zararım var.

    Burası Bağcılar

    Yetkililere telefon açtım benimle kimse muhatap olmadı, en son birisi dava açacağımı söyledim ve zararımı temin etmelerini istedim” şeklinde konuştu.

    Etiketler: elektirik kesintisi , istanbul
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri