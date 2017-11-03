Erdoğan'dan terör operasyonu açıklaması: Bugün aldığım haberler çok farklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



"Buradan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Burada bir acıyı da özellikle ifade etmek istiyorum. Manisa Selendi’den özel harekat Ahmet Alp Taşdemir bu sabah Diyarbakır’da şehit oldu. Fakat kanlarını yerde koymadık. 9 kaybımız oldu 2 günde ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün aldığım haberler çok daha farklı. Gerek İHA’lar, SİHA’lar, F-16’lar oralardaki operasyonlara devam ediyorlar. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler."

KANDİL VE SİNCAR MESAJI

Ölürken bile gülen yiğitlerimiz müsterih olsunlar. Bugün gerek genelkurmay başkanım gerek içişleri bakanım, kuvvet komutanlarım hepsi Hakkari’deler bütün bu olanlar sebebiyle bölgeyi dolaşıyorlar. Her an nerede ne var anında üzerine üzerine gidiyoruz gideceğiz. İleri teknoloji ürünü araçlarla terörle mücadele yöntemimizi baştan başa değiştirdik. Buradan bir kez daha ilan ediyorum bizim için ülkemizin bekasından önemli başka hiçbir şey yoktur. Terör örgütlerini evlatlarımızın canı ve kanı pahasına durdurmak mecburiyetinde değiliz. Teröristler neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en doğal hakkımızdır. Terör tehditlerini sınırlarımızın dışında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda değiliz. Kandil’de ve Sincar’daki sorunu oradaki otorite çözmezse biz buraları yerle bir ederiz.

TERÖRİSTİN YANINDAKİ HERKES TERÖRİST..

Bizim için teröristlerin yanındaki herkes teröristtir. Bugüne kadar müttefiklik, stratejik ortak diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz bu böyle biline. Başarıyla sürdürdüğümüz operasyonları her an diğer bölgelere yayabiliriz.

EY AVRUPA MÜLTECİ ÇOCUKLARIN HESABINI VER

Bizim için başkalarının ne dediği değil kendi bekamız için neye ihtiyacımız olduğu önemlidir. Ey Avrupa sen PKK’ya, FETÖ’ye, DHKP-C’ye, DEAŞ’a destek vermeyi bırak da Avrupa’da kaybolan on binlerce mülteci çocuğun hesabını ver. Sadece Almanya’da 8 bin çocuk kaybolmuştur. Bu çocukların akıbeti bilinmemekle birlikte çoğunun suç şebekelerinin kurbanı olduğu tahmin ediliyor. Kayıp çocuklar konusunda dişe dokunur hiçbir çalışma yapama korumaya alarak demokrasiye hizmet ettiklerini söylüyorlar.

EKONOMİDEN SEVİNDİRİCİ HABER ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

Dün Ankara’da çok önem verdiğim bir projenin imza törenini gerçekleştirdik. Yıllardır yaptığım çağrılar nihayet karşılığını buldu. Kendilerini burada bir kez daha teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Ekonomide sevindirici haberler almaya devam ediyoruz. Borsamız rekor üzerine rekor giriyor. İhracatta son 10 yılın rekoru kırıldı. Merkez Bankası’ndaki döviz rezervi de artıyor yükseliyor. Dünkü rakam 117 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kredi kuruluşları atıyorlar. Ben ne diyorum bu rakamlar siyasi diyorum. Biz güçlüyüz güçlü. Yükseliyoruz biz. İstihdamda sadece bu yıl 1 milyon 300 bine yakın ilave istihdam sağladık. İşsizlik rakamlarının çift hanede olmasının sebebi iş gücüne katılan gençlerin ve hanımların sayısını yüksek olmasıdır. İnşallah işsizlik sayısını tek haneye indireceğiz."