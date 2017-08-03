Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer

1- Ayvalık - Balıkesir

Ege bölgesinin gözde tatil rotaları arasında bulunan Ayvalık, yaz aylarında dinlence ve deniz tatili için en iyi rotalar arasında. Yıllar içinde bozulmayan yapısı ve şirin plajları ile Ayvalık zeytinyağlı yemekleri ile de tatilcilerin gözdesi.





2- Datça - Muğla

Doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Datça, deniz ve güneş tatili yapabileceğiniz bir yer. Ünlü koyları arasında Palamut bükü gibi yerler olan Datça'da deniz keyfinin yanında antik tapınakları gezebilir ve kültürel turlara da katılabilirsiniz.









3- Atakum - Samsun

Karadeniz'in keşfedilmemiş doğası ile baş başa olacağınız Atakum'da uygun fiyatlı bir tatil geçirebilirsiniz. Karadeniz mutfağının güzelliklerini tadabileceğiniz Atakum'da sakin bir tatil sizi bekliyor.

4- Uzungöl - Trabzon

Deniz tatili yerine doğa ile baş başa bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi olan Uzungöl, muhteşem güzellikteki doğası ve leziz Karadeniz yemekleri ile şans vermeniz gereken yerler arasında bulunuyor.







5- Şirince - İzmir

İzmir'e bağlı olan Şirince köyü, tarihi yapıdaki evleri ve dar sokakları ile ziyaretçilerine güzel bir tatil olanağı sunuyor. Şarapları ve yöresel yemekleri ile beğeni toplayan Şirince, Ege'de görmeniz gereken yerleri arasında.









6- Hamsilos - Sinop

Sinop'un eşsiz güzellikteki bölgesi Hamsilos, Karadeniz'in hırçın dalgalarında deniz keyfi yapabileceğiniz ve muhteşem doğasının tadını çıkarabileceğiniz güzellikleri ile sizi bekliyor.





7- Selimiye - Marmaris

Marmaris'in dillere destan köyü Selimiye, bakir doğası ile ziyaretçileri büyüleyen yerler arasında. Turkuaz rengi denizi ile öne çıkan köyde sakin ve huzur dolu bir tatil geçirmek mümkün.







8- İğneada - Edirne

Edirne'nin doğal güzellikteki bölgesi İğneada, uygun fiyatlı bir tatil seçeneği olarak öne çıkıyor. Karadeniz'e açılan koyu ile İğneada, deniz ve güneş keyfinin yanında doğası ile de keşfedilecek yerlere sahip.

9- Hatay

Gastronomi şehirleri arasında gösterilen ve zengin tarihi ile bilinen Hatay, pek çok kültürden etkilenen nefis yöresel mutfağı ve asırlar öncesinden kalan mozaikleri ile ünlü müze ve yapıların görülebileceği bir şehir.

10- Akyaka - Muğla

Muğla'nın doğası ile adından söz ettiren yerlerinden olan Akyaka, bakir doğası ve ormanlık arazileri ile huzur arayanlara hitap ediyor. Lezzetli deniz ürünlerinin tadına bakabileceğiniz ve sakin bir tatil geçirebileceğiniz Akyaka'ya bu yaz şans verebilirsiniz.