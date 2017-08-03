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HürriyetSeyahatBu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer
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Seyahat

Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer

Üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizde tatil için alternatifler hayli fazla. Mevsim yaz olunca deniz ve güneş dolu bir tatil ve serin mekanlar yaz aylarının gözde rotaları olarak sıralanıyor. İşte bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken tatil yerleri...

Hürriyet Haber
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1- Ayvalık - Balıkesir
Ege bölgesinin gözde tatil rotaları arasında bulunan Ayvalık, yaz aylarında dinlence ve deniz tatili için en iyi rotalar arasında. Yıllar içinde bozulmayan yapısı ve şirin plajları ile Ayvalık zeytinyağlı yemekleri ile de tatilcilerin gözdesi.

Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer

2- Datça - Muğla
Doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Datça, deniz ve güneş tatili yapabileceğiniz bir yer. Ünlü koyları arasında Palamut bükü gibi yerler olan Datça'da deniz keyfinin yanında antik tapınakları gezebilir ve kültürel turlara da katılabilirsiniz.

Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer

3- Atakum - Samsun
Karadeniz'in keşfedilmemiş doğası ile baş başa olacağınız Atakum'da uygun fiyatlı bir tatil geçirebilirsiniz. Karadeniz mutfağının güzelliklerini tadabileceğiniz Atakum'da sakin bir tatil sizi bekliyor.

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4- Uzungöl - Trabzon
Deniz tatili yerine doğa ile baş başa bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi olan Uzungöl, muhteşem güzellikteki doğası ve leziz Karadeniz yemekleri ile şans vermeniz gereken yerler arasında bulunuyor.

Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer

5- Şirince - İzmir
İzmir'e bağlı olan Şirince köyü, tarihi yapıdaki evleri ve dar sokakları ile ziyaretçilerine güzel bir tatil olanağı sunuyor. Şarapları ve yöresel yemekleri ile beğeni toplayan Şirince, Ege'de görmeniz gereken yerleri arasında.

Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer

6- Hamsilos - Sinop
Sinop'un eşsiz güzellikteki bölgesi Hamsilos, Karadeniz'in hırçın dalgalarında deniz keyfi yapabileceğiniz ve muhteşem doğasının tadını çıkarabileceğiniz güzellikleri ile sizi bekliyor.

Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer

7- Selimiye - Marmaris
Marmaris'in dillere destan köyü Selimiye, bakir doğası ile ziyaretçileri büyüleyen yerler arasında. Turkuaz rengi denizi ile öne çıkan köyde sakin ve huzur dolu bir tatil geçirmek mümkün.

Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer

8- İğneada - Edirne
Edirne'nin doğal güzellikteki bölgesi İğneada, uygun fiyatlı bir tatil seçeneği olarak öne çıkıyor. Karadeniz'e açılan koyu ile İğneada, deniz ve güneş keyfinin yanında doğası ile de keşfedilecek yerlere sahip.

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9- Hatay
Gastronomi şehirleri arasında gösterilen ve zengin tarihi ile bilinen Hatay, pek çok kültürden etkilenen nefis yöresel mutfağı ve asırlar öncesinden kalan mozaikleri ile ünlü müze ve yapıların görülebileceği bir şehir.

10- Akyaka - Muğla
Muğla'nın doğası ile adından söz ettiren yerlerinden olan Akyaka, bakir doğası ve ormanlık arazileri ile huzur arayanlara hitap ediyor. Lezzetli deniz ürünlerinin tadına bakabileceğiniz ve sakin bir tatil geçirebileceğiniz Akyaka'ya bu yaz şans verebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet Haber

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