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    Bu kadarına da pes! 17 bin kişi kaçak umreye gitmiş!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 05:49 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre 2017’de 325 bin kişi umreye gitti. S.Arabistan ise Türkiye’den gelenleri 342 bin açıkladı. Buna göre 17 bin kişi kaçak ya da sahte “Diyanet Umre Kartı” ile umreye gitti

    Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2017 yılı umre döneminde 325 bin kişi “Diyanet Umre Kartı” alarak umreye gitti. Suudi Arabistan Haç Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre ise 2017’de Türkiye’den bu ülkeye giden kişi sayısı 342 bin kişi. Bu verilere göre, 17 bin kişi “Diyanet Umre Kartı” olmadan seyahat etti.

    Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Haç Umre Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Uzuner, 17 bin açıkla Diyanet’in en az 3 milyon lira gelirden olduğunu, 170 bin lira da vergi kaçağı oluştuğunu söyledi. Uzuner, sahte karta sahip olanların kaza, hastalık ve vefat durumunda vatandaşların sigortaları yapılmadığı için mağdur olacaklarını kaydetti.

    Etiketler: Hac , kaçak
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