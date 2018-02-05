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    Bozdağ'dan yerli Whatsapp açıklaması

    İHA
    05.02.2018 - 20:14 | Son Güncelleme:

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni geliştirilen bir haberleşme sistemi hakkında bilgi verdi. "Yerli haberleşme platformu yaptık. Yerli Whatsapp gibi düşünülebilir. Bu platform gözetleme-dinleme yapmamaktadır. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak." diyen Bozdağ, "Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme” dedi.  

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bozdağ daha sonra 'yerli Whatsapp' hakkında bilgi verdi.

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğini belirten Bozdağ, “Yerli haberleşme platformu yaptık. Yerli Whatsapp gibi düşünülebilir. Bu platform gözetleme-dinleme yapmamaktadır. Uygulamanın ilk testini Başbakan Yıldırım, Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlanarak yapmıştır.

    Bozdağdan yerli Whatsapp açıklaması

    Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı.

    Bozdağdan yerli Whatsapp açıklaması

    Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme” dedi.  

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    Etiketler: whatsapp , yerli , bekir bozdağ , PttMessenger , son dakika
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