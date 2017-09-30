Bozdağ: PKK planlı eylem yapma kabiliyetini kaybetti

Yozgat’ta Ak Parti Yozgat Merkez İlçe ve Şefaatli ilçesi 6. Olağan Kongresi’ne katılan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, bugünün aşure günü olduğunu hatırlatarak, Kerbela şehitlerini rahmetle andı. Bozdağ, Hicri 61. yılın 10 Muharrem gününde Kerbela’da peygamber efendimizin torunlarından Hüseyin’in, onunla beraber 70’ten fazla insanın şehit edildiği bir gün. Kerbala’da Hazreti Hüseyin ile şehit edilenleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve dua ile yad ediyorum diye konuştu.

’BU MİLLET FETÖ KÖPEĞİNİ ALT ETTİ’

Yozgat Merkez ilçe kongresine katıldıktan sonra Şefaatli İlçesi’ne geçen Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiyenin, bugün terörle etkin bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Bir yandan FETÖ, öte yandan bölücü terör örgütü PKK, DHKP-C, DEAŞ dahil, Türkiye’nin 10 civarında terör örgütü ile dünyada tek başına mücadele eden yegane ülke olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu:ÿ

Terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bu taşeron örgütlerle de mücadele etmiyoruz. 15 Temmuz’da bu millet sadece darbe teşebbüsünde FETÖ’cü teröristleri alt etmedi. Aynı zamanda bu FETÖ köpeğini ve onun arkasında bulunanları da alt etti, onları da yendi, onları da mağlup etti. O yüzden terörle mücadelede sadece bu teröristleri, bunları sevk ve idare eden terör örgütlerini değil, onların arkasındaki güçleri de Türkiye yendi. Bundan sonra da yenmeye devam edecektir.

’TERÖRİSTE KİMLİK Mİ SORACAK’

İHA ve SİHAların teröre büyük bir darbe vurduğunu ifade eden Bozdağ, PKK bugün Türkiye toprakları üzerinde planlı eylem yapma kabiliyetini tamamen kaybetti. Plansız eylemler yapmak zorunda kalmıştır. Terör örgütüne bugüne kadar vurulan en ağır darbe vurulmuştur. Girilmez yerlere girilmiş, inler başlarına geçirilmiş ve mağaralar imha edilmiştir. Binlerce terörist etkisiz hale getirilmiş, binlercesi yakalanmıştır. Bitene kadar da bu mücadele devam edecektir. Şimdi çıkmışlar İHA’larla ilgili konuşuyorlar. CHP’li bir milletvekili çıktı, konuşuyor. Kılıçdaroğlu da çıktı, ’efendim onlar sivil miydi, değil miydi? Onların kimliğine baktınız mı’ diyor. Terörle güvenlik güçlerimiz mücadele ederken, teröristlerle karşılaştığı zaman ’durun bakalım kimlik kontrolü yapacağız. Sizin elinizde Kandil’den verilmiş terörist kimliğiniz var mı, yok mu ona bakacak, ona göre size muamele yapacağız’ böyle mi demeleri lazım? Dünyanın neresinde teröristlere kimlik soruluyor, terör örgütlerinin kimliklerine bakarak, terör örgütleriyle teröristlerle mücadele ediliyor? Var mı böyle bir örnek? Bütün dünya DEAŞ terör örgütüyle mücadele ederken, DEAŞ terör örgütüne kimlik mi soruyorlar diye konuştu.