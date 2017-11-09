Boğaziçi Üniversitesi'nden ‘Çocuk ve Çocukluk’ dersi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan ‘Açık Ders’lerin dördüncü serisi, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erdiller'in ‘Çocukluğun tanımı: Tarihsel ve toplumsal bir bakış açısıyla çocuk ve çocukluk’ konulu seminerle başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) katkıları ve Beşiktaş Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen seminer, Akatlar Kültür Merkezi'nde 14 Kasım'da yapılacak.

Katılımın ücretsiz olacağı seminerde Erdiller; çocuğun nasıl tanımlandığı ve çocuktan ne beklendiği, yetişkinlerin dünyasında çocukların yaşadıkları ve yaşayacakları konuları ele alacak. Erdiller seminerde, "Çocuk kimdir? Çocukluk nasıl tanımlanır?" sorularına cevap arayacak. Tarih boyunca ve toplumdan topluma çocuğun değişen tanımı, buna bağlı çocukluğun toplum içindeki yerinin konuşulacağı seminerde, çocuk kavramının insanlar tarafından özel bir zaman diliminde ve bağlamda üretilen bağımsız bir gerçeklik değil, bir sosyal oluşum olduğu konusu işlenecek.

‘Açık Ders’ programı; 5 Aralık'da Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Leyla Elbirlik'in "Çocuğun Tarihi: Osmanlı ve Avrupa tarihinde çocuk olgusu üzerine bazı düşünceler", 21 Aralık'ta Yrd. Doç. Dr. Mine Göl Güven'in "Çocuk ve oyun" ve 18 Ocak'ta Prof. Dr. Belma Haznedar'ın "Çocuk ve dil: Erken çocukluk döneminde ikinci/yabancı dil öğrenimi" ile devam edecek.