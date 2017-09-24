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    Bodrum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    AA
    24.09.2017 - 20:03 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 22:02

    Ege Denizi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bodrum'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Depremin ardından açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede daha büyük depremler yaşanabileceğine dikkat çekerek "Daha önceden beklediğimi söylediğim deprem bu değil. Bu bölge daha büyük deprem görecek. O deprem 5,1- 5,3 dolayında olabilir. Ancak yıkıcı olmayacak. Önceden yıkım çığım-hasar görmüş evlere girilmemeli." diye konuştu.

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi. Depremle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Yılmaz, "Önemli bir konu yok. Bize intikal eden bir olumsuzluk yok." dedi.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde saat 19.57'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirmişti.

    Bodrum açıklarındaki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

    "BU BÖLGE DAHA BÜYÜK DEPREM GÖRECEK"

    Bodrum'da meydana gelen 4.4'lük depremin ardından açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede daha büyük depremler yaşanabileceğini ifade etti.

    21 Temmuz gecesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam etti. Son olarak saat 19.57'de yerin 10 km derinliğinde meydana gelen 4.4'lük sarsıntı nedeniyle yeniden gözler Bodrum'a çevrildi. Depremin ardından kısa bir açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bodrum ve çevresinde daha büyük depremler beklediğini ifade ederek şu sözlere yer verdi:

    "Bodrum'da 24.09.2017. 19.57'de 10 km derinde 4,4'lük deprem oldu. Burada daha gerginlik boşalmadı. Daha önceden beklediğimi söylediğim deprem bu değil. Bu bölge daha büyük deprem görecek. O deprem 5,1- 5,3 dolayında olabilir. Ancak yıkıcı olmayacak. Önceden yıkım çığım-hasar görmüş evlere girilmemeli."

    Etiketler: deprem , muğla , bodrum , son dakika
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