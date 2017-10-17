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    BM’den Fransa’ya ‘mahkeme kararını uygula’ çağrısı

    AA
    17.10.2017 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Fransa’ya ülkenin kuzeyinde bulunan Calais’deki sığınmacılara su ve hijyen hizmeti verilmesi yönündeki mahkeme kararına uyulması çağrısında bulundu.

    BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, Fransa yönetiminden, ülkenin kuzeyindeki Calais ve çevresinde bulunan sığınmacıların su ve hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılaması talep edildi. Açıklamada, Paris yönetiminin bölgede bulunan sığınmacılara yönelik kalıcı tedbirler üretmesi istendi. 

    Üç BM uzmanının kaleme aldığı raporda, “Calais ve çevresindeki yaklaşık 700 sığınmacının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Fransa tarafından geçici olarak 10 portatif tuvalet ve su ihtiyacı için sadece 10 musluk yerleştirilmesinin endişe verici olduğu” belirtildi.
    Raporda, Fransız Danıştayının, daha önce bölgede sığınmacılara su verilmesi ve temizlik ihtiyacının karşılanması için duş ve çeşmeler kurulması yönündeki kararı hatırlatılarak buna rağmen yerel yöneticilerin, somut çözüm sağlayan bu kararı uygulamadıkları vurgulandı.
    Bölgede bulunan Grande-Synthe, Tatinghem, Angres et Dieppe sığınmacı kamplarının yeterli olmadığı belirtilen raporda, su, duş ve tuvalet eksikliği nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşlarının devreye girdiği ve zor koşullar altında, taşımacılık sistemiyle sığınmacıların ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı oldukları kaydedildi.
    BM uzmanları, uluslararası topluma, ülkenin kuzeyindeki sığınmacı sorunu ve Fransa’nın yükümlülüklerine dikkati çekmek amacıyla harekete geçme çağrısı yaptı.

    Etiketler: Mülteci , Birleşmiş Milletler
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