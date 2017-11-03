Bizden öyküler: Kırk Evin Delisi

‘Parmaklıklar Ardında’, ‘Avrupa Yakası’, ‘Çemberimde Gül Oya’ gibi dizilerden ve ‘Özel Kadınlar Listesi’, şu sıralar devam eden Craft Tiyatro’nun ‘Yutmak’ adlı oyunundan tanıdığımız başarılı oyuncu Başak Daşman’ın öykü kitabı ‘Kırk Evin Delisi’, İthaki Yayınları’ndan çıktı. Kitapta karşımıza çıkan olaylar gündelik hayattan olsa da yazın dünyasının gerektirdiği hayal gücüyle de fazlasıyla yoğrulmuş. Bu özelliğiyle de konu bakımından kısırdöngüye girmiş edebiyat ürünleri arasında öne çıkıyor.

İlk sayfalardan itibaren yazarın anlatacak bir şeyleri olduğunu anlıyorsunuz. Başak Daşman’ın öyküleri keyifli bir üsluba sahip. Karakterlerin gerçek bir zeminde olması, olaylar ve karakterler arasında sıkı bir bağ yaratılması, okuyucunun dikkatini sürekli canlı tutuyor. İçerik ve üslup bakımından farklı bir kimlik ortaya koyan yazar, kısa cümlelerle, okuyucuyu sıkmadan, yer yer edebi bir tavır takınarak okuyucuya çeşitlilik sunuyor. Olayları ve kişileri, okuyucuyu tasvirlerle boğmadan gerçekçi bir şekilde anlatıyor.

Başak Daşman

“Zaten insanların sadece aklından geçenler ve yazdıkları doğrudur. Asla söyledikleri değil.”

Öykülerde en çok göze çarpan şey ise günlük hayatta dikkat etmediğimiz ya da rutine dönerek bilinçsizce yaptığımız eylemlerimizin bambaşka bir pencereden bakılarak anlatılması. Böylece aslında bir öyküyü başlatan ya da bir öyküyü sonlandıran rutinlerimize yeni bir bakış açısı kazandırılıyor. Birbirinden farklı mesleklerin, karakterlerin ya da her daim etrafımızda gerçekleşen olayların iç içe geçmesi, bildiğimiz tatların çeşnilendirildiği hissini yaratıyor.

Yaşamı, ölümü, arayışları yanına alan öyküler sımsıcak cümleleriyle okurları farklı ama yabancılık çekmeyecekleri bir dünyaya götürüyor. Bazı karakterlerin kendini sorgulaması, kendiyle hesaplaşması, onların iç dünyasıyla birlikte kendi iç dünyamıza da dokunmamızı sağlıyor.

Bütün olarak bakıldığında, Başak Daşman’ın ilk öykü kitabı ‘Kırk Evin Delis’i zihninizi beslerken sıkılmadan ve keyif alarak okuyacağınız metinlerden oluşuyor.



KIRK EVİN DELİSİ

Başak Daşman

İthaki Yayınları, 2017

192 sayfa, 15 TL.