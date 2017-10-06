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    Hürriyet >Dünya>Bir ay içinde 159 saat mesai yapan Japon gazeteci çok çalışmaktan öldü

    Bir ay içinde 159 saat mesai yapan Japon gazeteci çok çalışmaktan öldü

    DHA
    06.10.2017 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Japonya'da gazetecilik yapan bir kadın bir ay içerisinde 159 saat fazla mesai yapmasına bağlı olarak kalp krizi geçirdi. Genç kadın hayatını kaybetti.

    Japonya’nın resmi yayın kuruluşu NHK’de çalışan 31 yaşındaki Miwa Sado, bir ay içinde 159 saat mesai yapmasının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

    Genç kadının bu süre içinde yalnızca iki gün izin aldığı belirtildi. Japonya, 31 Miwa Sado'nun fazla mesaiden kaynaklandığı düşünülen ölümü sebebiyle, çalışma koşulları ile yeniden yüzleşmek zorunda kaldı.

    Tokyo’da bulunan bir çalışma standartları ofisi, Sado’nun ölüm sebebini fazla çalışmak olarak göstermiş olsa da olay eski işvereni tarafından henüz bu hafta kamuoyuna açıklandı.

    Miwa Sado’nun durumuna benzer bir olay 2015 yılının Nisan ayında yaşanmış, 24 yaşındaki Matsuri Takahashi adlı kadının intiharı Japonya’nın çalışma koşulları mevzusunu yeniden gündeme getirmişti.

    Çalışma standartları ofisi çalışanları, Takahashi’nin intiharını, uzun çalışma saatlerinden kaynaklanan strese bağladılar. Genç kadın, ölmeden önceki ayda 100 saatten fazla mesai yapmıştı. Takahashi, intihar etmeden önce sosyal medya aracılığı ile paylaştığı gönderisinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok yorgun olduğunu ve ölmek istediğini belirtmişti.

    Matsuri Takahashi vakası, Japonya’nın çalışma koşulları ile ilgili ulusal bir tartışma başlattı. Başbakan Shinzō Abe, bu denli uzun çalışma saatlerinin üretkenliği pozitif yönde etkilediğine ilişkin yeterli kanıt yokken çalışanları fazla mesai için zorlayan sistemi gözden geçirmek durumunda kaldı.

    Miwa Sado’nun ölümünün ise uzun çalışma koşulları konusunda otoriteler üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

    Etiketler: Japonya , gazetecilik , fazla mesai
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