Bill Gates Ctrl+Alt+Del kısayolunu sevmiyor! Sebebi ise...

Ctrl+Alt+Del, her Windows kullanıcısının bildiği, bir programın geçersiz işlem yürüttüğünde başvurduğu güvenilir kısayol tuş kombinasyonu. Ancak Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates, en başta daha basit ve tek elle uygulanabilen bir kısayol istemiş ama mühendisler onun fikrini dinlememiş. Gates, eğer 'zorla çık' kısayolunu tekrar atabilseydi, mutlaka tek tuşlu bir fonksiyon olacağını söyledi.

Ctrl+Alt+Del, Windows işletim sisteminin donması durumunda, zorla çıkma fonksiyonu ve Görev Yöneticisi'ni açmanızı sağlayan bir kısayol tuş kombinasyonu. Ancak Gates, Bloomberg ile yaptığı bir söyleşide, eğer ona kalsa bu fonksiyonun çok daha kolay erişilebilir olacağını söyledi. "IBM bilgisayarların donanımsal klavyeleri, mutlak kesinti için sadece bir yola sahipti, bu yüzden işin içinde bulunan mühendislerin klavyeye yeni bir tuş koymaları gerekiyordu. Günümüzdeki bir çok klavye bu fonksiyon tuşuna sahip."

Konuyla ilgili daha fazla üzerine gidildiğinde Gates şu sözleri ekledi "Bana kalsa bu fonksiyon tek bir tuşa atanmış olurdu."

"Sadece tek bir tuş ile bu işi halledebilirdik, ancak IBM'deki biri bu tuşu tasarlamak istemedi." Bahsi geçen "kişi" David Bradley, Ctrl+Alt+Del kısayolunu keşfeden mühendis. 2011'de birlikte yaptıkları bir sunumda Bradley "Bu itibarı paylaşmam gerekir. Belki ben icat ettim, ama Bill onu ünlü kıldı," demişti.



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