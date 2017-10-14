Beyaz baston festivali Boğaziçi’nde

Engelleri kaldırmak adına bu yıl dördüncüsü Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali’ 13 Ekim’de başladı. Üniversite bünyesinde bulunan Boğaziçi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM), Engelsiz Erişim Derneği’nin iş birliğiyle ve birçok gönüllü kurumun desteğiyle hayata geçen festival Güney Kampüs’te 14 Ekim’e kadar ziyaretçilerini bekliyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın açılışına katıldığı festivalde geçmiş senelerde olduğu gibi misafir standlarının yanında, ‘Tarihe Dokunmak, Eşpedal ve Erişilebilir Haritalar’ gibi farklı çalışmalar da yer alıyor.

FESTİVAL STANDLARI KATILIMCILARI BEKLİYOR

Bu sene sürprizlerle dolu olacak festival standları daha erişilebilir, eğlenceli, çeşitli ve farklı ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazırlandı. Bilişim ve Ürün Tanıtımı, Oyun ve Hobi Standı, Evde Tamir İşleri Standı gibi farklı alanlarda yapılan çalışmalar festival konuklarına tanıtılacak.

Yemek Standı: Ziyaret eden misafirler, görme engellilerin yaptığı nefis yemeklerden tadabilecek, yemek pişirmenin sırlarını ve pratik yollarını yine bizzat görme engelli aşçılardan öğrenebilecek.

Engelsiz Parkur Standı: Küçük bir İstanbul sokağı simülasyonu sunarak, görme engellilerin seyahatlerinde karşılaştığı erişilebilir olmayan yol hikayeleri sergilenecek ve çözüm yolları aranacak.

Müzik Standı: Gün boyunca kulaklarınızın pasını silip nefis tatlar bırakacak, yetenekli katılımcılar keyifli müzikal deneyimlerini sergileyecek.

Evde Tamir İşleri Standı: Görme engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini artırmayı amaçlayacak, standı ziyaret eden misafirler basit tamirat işleriyle ilgili bazı ipuçları alacak.

Sesimiz Kitap Standı: Kitap kurdu görme engelli okuyucuların kitapları başka okuyuculara seslendirdiği ‘Sesimiz Kitap’ projesini yakından tanıyacak, standı ziyaret eden konuklara, festival alanında canlı canlı kitap seslendirebilecekleri keyifli bir ortam sunulacak.

LCW Sense Standı: Yeni geliştirilen ve elbiselerdeki barkodları okuyarak kıyafet bilgilerini öğrenilmesini sağlayan LCW Sense uygulaması tanıtımı yer alacak.