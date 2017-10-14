Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Beyaz baston festivali Boğaziçi’nde

    Beyaz baston festivali Boğaziçi’nde

    Hürriyet Eğitim
    14.10.2017 - 15:59 | Son Güncelleme:

    ‘Bireysellik, mahremiyet ve bağımsızlık’ sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali’ Boğaziçi Üniversitesi’nde başladı. Etkinlikte birbirinden renkli stantlar yanında seminer ve söyleşiler yapılıyor, sürpriz uygulamalar ziyaretçilere tanıtılıyor.

    Engelleri kaldırmak adına bu yıl dördüncüsü Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali’ 13 Ekim’de başladı. Üniversite bünyesinde bulunan Boğaziçi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM), Engelsiz Erişim Derneği’nin iş birliğiyle ve birçok gönüllü kurumun desteğiyle hayata geçen festival Güney Kampüs’te 14 Ekim’e kadar ziyaretçilerini bekliyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın açılışına katıldığı festivalde geçmiş senelerde olduğu gibi misafir standlarının yanında, ‘Tarihe Dokunmak, Eşpedal ve Erişilebilir Haritalar’ gibi farklı çalışmalar da yer alıyor.

    FESTİVAL STANDLARI KATILIMCILARI BEKLİYOR
    Bu sene sürprizlerle dolu olacak festival standları daha erişilebilir, eğlenceli, çeşitli ve farklı ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazırlandı. Bilişim ve Ürün Tanıtımı, Oyun ve Hobi Standı, Evde Tamir İşleri Standı gibi farklı alanlarda yapılan çalışmalar festival konuklarına tanıtılacak.

    Yemek Standı: Ziyaret eden misafirler, görme engellilerin yaptığı nefis yemeklerden tadabilecek, yemek pişirmenin sırlarını ve pratik yollarını yine bizzat görme engelli aşçılardan öğrenebilecek.

    Engelsiz Parkur Standı: Küçük bir İstanbul sokağı simülasyonu sunarak, görme engellilerin seyahatlerinde karşılaştığı erişilebilir olmayan yol hikayeleri sergilenecek ve çözüm yolları aranacak.

    Müzik Standı: Gün boyunca kulaklarınızın pasını silip nefis tatlar bırakacak, yetenekli katılımcılar keyifli müzikal deneyimlerini sergileyecek.

    Evde Tamir İşleri Standı: Görme engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini artırmayı amaçlayacak, standı ziyaret eden misafirler basit tamirat işleriyle ilgili bazı ipuçları alacak.  

    Sesimiz Kitap Standı:  Kitap kurdu görme engelli okuyucuların kitapları başka okuyuculara seslendirdiği ‘Sesimiz Kitap’ projesini yakından tanıyacak, standı ziyaret eden konuklara, festival alanında canlı canlı kitap seslendirebilecekleri keyifli bir ortam sunulacak.

    LCW Sense Standı: Yeni geliştirilen ve elbiselerdeki barkodları okuyarak kıyafet bilgilerini öğrenilmesini sağlayan LCW Sense uygulaması tanıtımı yer alacak.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri