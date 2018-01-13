Belediyeler sil baştan

AK Parti'nin uyum yasalarını hazırlamak için kurduğu 5 komisyondan, yerel yönetimle ilgili olanı çalışmalarını hızlandırdı. Komisyonun hazırladığı metnin, mart ayına kadar TBMM’de yasalaşması gerekiyor. Çalışmada, belediye başkanının bundan sonra belediye meclisinin de başkanı olması uygulamasına son verilmesi tartışılıyor. Bütün düzenlemeler için 32 yasada 43 madde değiştirilecek.

PAKET MHP’YE GİDİYOR

Edinilen bilgiye göre, öncelikli ve acil paket olarak gündeme gelecek olan “yerelde uyum” konusunda, iki yol izlenebilecek. Zorunlu ve acil olanlar mart ayına kadar yasalaştırılıp, diğerleri sonraya bırakılacak ya da toplu olarak TBMM gündemine getirilecek. Bu çalışma, seçim ittifakı hazırlığı yapılan MHP’ye de götürülecek.

BAŞKANA MECLİS YOK

Tartışılan taslak metinlerdeki önerilere göre, belediye başkanı, belediye meclisinin de başkanı olmayacak. Belediye meclisine başka bir başkan seçilecek. Başkanın görevden alınması veya değiştirilmesi durumunda, bu kişi görevi üstlenecek. Belediye başkanının, kendisini denetlemesi gereken meclisin başkanı olmasının sakıncaları olduğu dile getiriliyor. İmar kararlarının denetimi arttırılacak.

İL ÖZEL İDARELERİ TASFİYE

Merkez ve yerelin yetkileri yeniden tarif edilecek. Yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması ama tek elde kontrollü şekilde yürütülmesi planlanacak. Vali ve kaymakamların yetkileri yeniden düzenlenecek ve azaltılacak. Halen kapatılmayan 51 ildeki özel idareler kapatılarak, görevleri belediyelere devredilecek.

BÜTÜNŞEHİR UYGULAMASI

Büyükşehirler dışındaki 51 ilin bütünşehire dönüştürülmesi planı daha önce de kamuoyuyla paylaşılmıştı. Belediye, tüm mülki sınırlardan sorumlu olacak ve şehrin planlaması tek elden gerçekleştirilecek. Daha önce kapatılan 1800 belediye örneğinde olduğu gibi kalan küçük belediyeler de kapatılacak ya da birleştirilecek ilçeye dönüştürülecek.

STRATEJİK YERLEŞİMLER

Stratejik önemi olan özellikle sınırlardaki beldeler ve şehir merkezlerine 40 kilometre uzakta olan belde ve küçük yerleşim yerlerinin korunması; geriye kalan az sayıda beldenin kapatılması planlanıyor. Bunlar için birleştirme formülü tartışılıyor. Böylece 51 ildeki köylerdeki ruhsat ve iskan sorunları da çözülecek.

18 YAŞ

Anayasa değişikliğinde olduğu gibi 18 yaşında siyaset, yerel yönetim kademelerine taşınacak. 18 yaşını dolduranlar belediye başkanı belediye meclis üyesi ve muhtar olabilecek.